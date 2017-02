124 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Existen na actualidade preto de 100 expedientes xudiciais abertos contra preto de 300 persoas, moitas con vinculación sidical e outras non, que participaron en foglagas e protestas durante os últimos anos.

Deste cento de expedientes, hai procedementos abertos pola vía penal (polos que se pide, en total, 120 anos de cárcere) e procedementos administrativos que impactan cuantiosas multas.

En polo menos, nove procedementos penais que afectan a 40 traballadores e traballadores como tamén cargos sindicais impútase a comisión dun delito de coaccións á folga, o que implica en moitos casos –como ben sabemos en Vigo e en Pontevedra– una pena de tres anos de cárcere.

Onte xoves 23 de febreiro volveron a tomar a rúa xente do común máis os sindicatos CIG, CC.OO e UGT, para pedir o indulto para Carlos e Serafín, concentración que repetían canticos coma “non pode ser os traballadores a carcere e os corruptos no poder”, amosaron una vez máis a preocupación pola interpretación restrictiva para os dereitos dos traballadores e traballadoras que se está facendo do Código Penal español e da Carta de Dereitos Fundamentais da UE, tendo en contra que preto de 300 traballarodes e traballadoras enfróntanse na actualidade a prisión e severas multas trala súa participación en folgas e conflitos colectivos como é o caso de Carlos e Serafin como tamén Ana e Tamara.

Dende a entrada a rúa do Príncipe, estivo noticiasvigo xunto con Carlos e Serafín, xunto coas súas familias que os acompañan en cada concentración. Mostraron a solidariedade cos e coas sidicalistas que se atopan na súa mesma situación e todo elo en atención á manifesta falta de proporcionalidade entre os feitos dos que se lles acusou e a sentenza condenatoria e as penas que lles foron impostas.

Recordaron que a liberdade sindical é un patrimonio de todos e todas os e as europeas e ESIXIAN que os poderes públicos deben observar en relación a ela un comportamente orientado en todo caso á protección desde dereito fundamental consagrado tanto no ordenamiento xurídico do Estado como na Carta de Dereitos Fundamentais da UE.

O Ministerio Público pide 120 anos de cárcere en 13 das 17 comunidades autónomas. Durante 35 anos producironse una interpretación constitucional correcta do dereito de folga e agora hai un desequilibrio a favor do Código Penal e en prexuizo dos traballadores e traballadoras, tratase dun ataque sen precedentes a este dereito fundamental… o dereito á folga… Una forma de exemplarizar, de meter medo… de desanimar, que se traduce en actuacións que buscan cambiar o dereito de folga… pero… que nunca o logran.



