6 consejos de Inmobiliaria Guitián para comprar vivienda

Desde inmobiliaria vigo Guitián, queremos dar unos pequeños consejos que creemos que son de mucha utilidad para personas que quieren comprar vivienda ya sea para invertir y alquilar, o para vivir. Muchas veces, el comprador comete errores que al final le penalizan a la hora de la compra, vamos a repasar por encima los aspectos mas importantes a la hora de comprar una vivienda.

1.- ¿Que queremos comprar?

Lo primero es tener claro lo que se quiere comprar. Hemos visto gente que compraría un piso de 2 dormitorios de 20 años, pero que también compraría un piso de 4 dormitorios nuevo o semi-nuevo con menos de 10 años. ERROR. Hay que tener claro lo que se quiere. Para nuestra inmobiliaria en Vigo, los factores determinantes son:

a) Numero de habitaciones: Saber cuantos dormitorios se necesitan o se desean.

b) Obra nueva, semi-nuevo o viejo a reformar: Es importantisimo saber que tipo de vivienda buscamos. No es lo mismo una vivienda de 40 años, que una de 10 o 15. Saber si queremos algo nuevo, o si lo viejo nos vale es fundamental.

c) Extras “sine qua non”: Es importante saber que extras son una condición “sine qua non” y cuales son mas variables. Marcar los extras que si o si queremos, facilita la tarea de encontrar vivienda mas rapidamente. Por ejemplo, si necesito garaje si o si, debo tenerlo claro y contar con ello. Si necesito trastero, pero no es una prioridad, debo pensar que a lo mejor el piso ideal para mi puede que no tenga ese extra. Todo en la vida no se puede tener y ser flexibles agiliza la compra y evita frustraciones.

d) Zona o territorio: Si quiero que mi piso este en el Calvario, no puedo querer que este en Coia. La gente que no tiene una zona o territorio de compra definido tarda mas en tener claro lo que quiere. Lo primero es empezar por marcar una o varias zonas donde nos gustaría comprar. Por ejemplo, se debe tener claro si se quiere comprar en nucleo urbano o en las afueras, por ejemplo.

2.- Conocer el estado del sector inmobiliario

Otro factor de vital importancia para los compradores, saber como está el mercado donde queremos comprar y hacernos la idea de que el mercado no va a cambiar para que nosotros compremos mejor que los demás.

Si el baremo del mercado nos indica que un piso de 3 dormitorios en el Calvario, oscila entre los 110.000€ y los 150.000€ (Ejemplo) no podemos pretender comprarlo por 80.000€. Mucha gente tiene en mente un precio, pero en la mayor parte de los casos, el precio de entrada no lo pone el comprador, lo pone el mercado. Y si el mercado dice que 110.000€ es un buen precio, tardarás mas tiempo si lo que buscas es comprar muy por debajo del precio de mercado. Por eso saber como está el mercado nos ahorra tiempo y dinero, además de facilitarnos la toma de decisiones. Nosotros denominamos con el “Sindrome del Castillo” a las personas que quieren comprar o alquilar un castillo a precio de estudio.

3.- Conocer el estado financiero personal y el precio máximo

No es lo mas común, pero a veces vemos gente sin recursos que pretenden comprar un piso de lujo, obviamente no es viable. Antes de que una financiera o la propia inmobiliaria te abra los ojos, debes abrirlos tu en tu casa. Analiza tu situación financiera, tus deudas actuales y tus ingresos. Con toda la información en la mano, marca un precio máximo que estarías dispuesto a pagar por tu vivienda. A veces, dirigirte a una financiera es la mejor opción si no eres muy ducho en las finanzas personales. Ellos te marcan el precio máximo que puedes soportar o la hipoteca que mas te conviene en cada situación particular. Si conoces perfectamente tu situación financiera y sabes lo que hay, lo único que debes hacer es poner un precio máximo de compra, recuerda que debe ir en consonancia con lo que marca el mercado.

4.- Buscar la vivienda

Para esta tarea, lo ideal es ponerse en manos de una agencia inmobiliaria en la zona o ciudad. Hay personas que lo prefieren hacer a modo “particular” pensando que pueden conseguir mejores precios, pero a veces se consigue y muchas otras no. Además, el hecho de hacerlo a través de una inmobiliaria te aporta la garantía de que las cosas (dependiendo de la inmobiliaria) se hagan bien y en plazo, sin contar con que además un profesional te ayuda a negociar y a marcar las pautas del proceso de compra.

5.- Proceso de compra de la vivienda

Una vez que tenemos claro el inmueble que queremos comprar, viene la hora de negociar. Muchas personas confunden negociar con regatear y en realidad son dos conceptos que distan bastante uno del otro. Negociar significa aportar una oferta razonable y apoyarla con argumentos validos y solidos. Regatear viene a ser lo que hacen en el mercado comprando ropa y se trata de bajar el precio al máximo posible o hasta donde el vendedor no se sienta ofendido, sin apoyarlo con argumentos. Muchas personas saben las diferencias de estes conceptos y aun así se equivocan pensando que sacar “pegas” a un inmueble es positivo para bajar el precio. Una cosa es poner un problema de peso encima de la mesa y otra bien diferente es poner varios problemas pequeños e insignificantes encima de la mesa con el fin de abaratar el precio única y exclusivamente. La seriedad es una pieza clave para conseguir buenos resultados en una negociación.

Visitar el inmueble de forma continua y con varios familiares no es positivo, ya que es un indicador claro de interés y el vendedor puede utilizarlo en contra del comprador. Otro factor determinante es averiguar la urgencia del vendedor, ya que no es lo mismo un señor que no tiene prisa y que no quiere “mal vender”, a un señor que por un problema circunstancial tiene que vender si o si.

Presentar una oferta es el paso definitivo para la compra de un inmueble. Establecer un plazo de aceptación añade seriedad y pone en una situación de compromiso al vendedor. Mostrarse flexible ante el vendedor y escuchar peticiones dará lugar a una relación mas armoniosa y llevadera entre ambas partes.

6.- Acuerdo y compra

En el momento que se llega a un acuerdo, se formaliza la oferta y se adquiere el inmueble, solo queda disfrutar de la nueva vivienda.

Esperamos que este artículo haya sido de tu interés y de ayuda para ti.