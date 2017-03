A3Trading, proveedor líder de servicios de comercios en línea

127 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Que es A3Trading?

A3Trading.com es operado por Sharp Trading Ltd. En Port Vila, Vanuatu y es un proveedor líder de servicios de comercio en línea, que atiende a millones de comerciantes de todo el mundo. Los comerciantes de A3Trading tienen acceso a Forex, índices, acciones, commodities y CFDs.

Cuentas y plataformas

Había poca información sobre las cuentas ofrecidas en A3Trading así que asumí al hacer esta revisión de A3Trading con una cuenta estándar. El depósito mínimo en la cuenta estándar de A3Trading es de $ 250 y hay un apalancamiento de 1: 200.

No hay una cuenta demo ofrecida.

A3Trading ofrece a los comerciantes tres plataformas de negociación. Los operadores de Forex también pueden optar por utilizar la plataforma PROfit, la plataforma WebPROfit o la plataforma de comercio MetaTrader4 popular.

Educación

Cuando se trata de la educación, A3Trading está muy por delante de otros corredores con una línea completa de material instructivo y muy claro. La Academia ofrece una gran cantidad de tutoriales de texto y video que atraen a los principiantes que comienzan en el comercio, así como a los comerciantes que tienen muchos años de experiencia comercial.

El centro de aprendizaje de la Academia se compone de secciones separadas comenzando con el de la terminología comercial básica y los fundamentos de comercio en línea. Otra sección ofrece una explicación de los diferentes tipos de gráficos que ayudan a los comerciantes a tomar decisiones rentables: el gráfico de líneas, el gráfico de barras y el gráfico de velas.

El gráfico de líneas, que muestra sólo el precio de cierre durante un período determinado, es el más básico de los cuatro gráficos. Este gráfico se crea conectando una serie de puntos de datos juntos en una línea.

El gráfico de barras muestra el precio de apertura durante un período específico, el precio de cierre, el precio bajo y el precio alto. Los gráficos de barras resumen la actividad en los últimos minutos, horas, días o incluso meses.

Las listas de Candlestick en A3Trading indican el rango alto / bajo con una línea vertical, como en cualquier gráfico de barras. En los gráficos de velas, los bloques más grandes indican el rango de precios entre los precios de apertura y cierre.

Otras secciones de la Academia son igualmente informativas y ofrecen al comerciante varias formas de interpretar diferentes tendencias comerciales, fluctuaciones de precios y promedios móviles. También proporciona una explicación detallada sobre cómo entender y beneficiarse del uso del análisis fundamental y técnico al negociar.

Herramientas de Trading

Además de la Academia, A3Trading ofrece una revisión diaria del mercado y un gráfico de la moneda libre que analiza el mercado y proporciona a los comerciantes una visión de la dirección del mercado.

Gráficos de Tipo de Cambio A3Trading

El glosario es muy completo con cientos de términos financieros y conceptos en orden alfabético que mantendrá a los comerciantes en todos los niveles bien informados y actuales. Además, hay un calendario económico con una lista completa de los próximos eventos y acontecimientos en los mercados financieros de todo el mundo.

Una función interesante en A3Trading se llama "el análisis a traves de video" y se trata de un resumen semanal del estado del mercado en formato video.

A3Trading también ofrece a sus clientes varias herramientas profesionales de administración de riesgos: las órdenes Stop Loss y Take Profit. Take Profit es una orden colocada para vender una garantía cuando alcanza un determinado precio. Una orden Stop-Loss está diseñada para limitar la pérdida de un inversionista en una posición. Take Profit es una orden que especifica cuándo cerrar automáticamente una posición abierta cuando obtiene un precio determinado.

A3Trading anima a los comerciantes a comprobar en su sitio a menudo para que puedan leer acerca de cualquier cambio en su plataforma de negociación o términos de los servicios.

El comercio se puede hacer en el sitio A3Trading a través de la computadora, tableta o dispositivo de teléfono inteligente.

Depósitos / Retiros

Los depósitos en una cuenta financiera de A3Trading se pueden realizar a través de tarjetas de crédito y transferencias bancarias. Los retiros deben realizarse escribiendo a un correo electrónico de servicio al cliente.

Atención al cliente

La asistencia al cliente se puede obtener rellenando un formulario en línea y seleccionando correo electrónico, teléfono o chat. Las llamadas se pueden hacer 24/7. Me complació al hacer esta revisión de A3Trading que la seccion de chat no se abrió el minuto que abrí el sitio web como lo hace con tantos otros corredores. El hecho de que tuviera la opción de usar o no el chat era una característica sorprendente y apreciada.

Las oficinas centrales de A3Trading se encuentran en Port Vila, Vanuatu y Limassol, Chipre y su dirección postal está en Sophia, Bulgaria. El número de teléfono proporcionado es Londres. La sección de preguntas frecuentes, que sólo pude encontrar cuando hice clic en la ficha de contacto, es muy informativa y parece rellenar algunas de las lagunas en el sitio web.

Los clientes tienen acceso a los mercados en cualquier momento que estén abiertos – desde las 22:00 GMT del domingo por la noche hasta las 22:00 GMT del viernes por la noche. En línea FX y commodities se negocian en todo momento durante estas horas de mercado. CFDs, sin embargo, tienen horario de funcionamiento diferente, dependiendo de la localización del mercado: CFDs del mercado de los EEUU se negocian de 2:30 PM – 9:00 PM GMT, lunes a viernes; Los CFDs del mercado europeo y británico se negocian de 8:00 am a 4:30 pm GMT, de lunes a viernes. Los CFDs del mercado asiático se negocian de 0:00 am a 2:00 am GMT y 3:30 pm – 6:00 pm GMT, de lunes a viernes.

El sitio web de A3Trading está disponible en inglés, ruso y árabe.

Conclusión

A3Trading.com es nuevo en el mercado y parece que está en camino a una exitosa carrera. Hay algo de información importante que falta en el sitio, pero encontré la mayoría de lo que necesitaba en la sección de preguntas frecuentes. Me pareció que las ofertas de la Academia son de un alto nivel, pero me decepcionó que no había cuentas demo disponibles para los comerciantes principiantes. Tampoco vi bonos ni promociones. En general, encontré A3Trading muy recomendable e intuitivo.