Como sabedes, os empregos das traballadoras da estiba penden dun fío. O xoves 16 de marzo no Congreso dos Deputados do Estado español, votarase a completa liberalización do sector, baixando os salarios das trabajadoras un 60% de media, aumentando a temporalidad, a precariedade, e dando entrada ás ETTs no sector.

Acto organizado por estibadores e portuarias viguesas o martes 14 de marzo ás 19:00 na FAVEC.



