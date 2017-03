O aeroporto acada este mes o maior número de destinos internacionais da súa historia

189 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Abel Caballero destaca a “consolidación” do aeroporto de Vigo que manterá este 2017 todos os voos actuais, afianzando e ampliando algúns destinos.

Así, sinalou que coa apertura das rutas operadas por Ryanair a Milán e Edimburgo a finais deste mes de marzo, ademais dos voos a Boloña e Dublín, a compañía ofrece 23.000 asentos adicionais e será o momento no que o aeroporto acade o “maior número de voos internacionais de toda a súa historia”.

Ademais, o rexedor apuntou que non descarta que a aeroliña irlandesa inicie a conexión de Vigo con Madrid, un destino no que “sigo insistindo” aínda que é preciso darlle tempo a esta posibilidade que contribuiría, na súa opinión, á baixada dos prezos dos billetes.

En referencia aos datos de operatividade da terminal olívica, Caballero reiterou a tendencia de consolidación sinalando que a “lixeira diminución” de 2.900 pasaxeiros no mes de febreiro se debeu á desviación dos voos do Imserso ao aeroporto de Santiago. O ano pasado, dixo, saíron desde Vigo 3.200 pasaxeiros polo que “se llos sumamos” a estes datos, “subiría 0,5 décimas” a estatística da pasaxe no aeroporto vigués.



