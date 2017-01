O alcalde deulle a benvida ao novo comisario da Policía Nacional en nome de toda a cidade

230 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O alcalde iniciou a súa intervención na toma de posesión do novo xefe da Policía Nacional, Manuel Teijeiro Sande, dándolle unha “calorosa” benvida a Vigo no nome de toda a cidade . Transmitiu a súa “honra por estar aquí porque toda a cidade querería hoxe trasladarlle afecto e agarimo”. Logo de eloxiar a traxectoria e a experiencia profesional do novo comisario xefe, vaticinou “eficacia e profesionalidade” na labor que vai desenvolver ao fronte da Policía Nacional de Vigo

Caballero ratificou que Vigo é unha cidade segura, con cidadáns que “senten sosego cando ven a un axente policial nas rúas”. Eloxiou o traballo do Corpo “tanto nas tarefas máis rutineiras como nos momentos máis difíciles porque sabemos o traballo que facedes”. Neste punto quixo lembrar á axente Vanessa Lage, falecida nun acto de servizo na nosa cidade. Rematou insistindo na cooperación absoluta do Concello coas forzas de seguridade, os xuíces e os fiscais.

No acto tamén estiveron presentes o delegado do Goberno, Santiago Villanueva, e o xefe superior da Policía Nacional de Galicia, Manuel Vázquez López, entre outras autoridades e membros de distintos corpos das forzas de seguridade do Estado.