O alcalde ratifica a colaboración municipal ao novo Comisario Xefe da Policía Nacional e promete lealdade a nova subdelegada do Goberno

Abel Caballero mantivo un encontro este venres con Manuel Teijeiro, novo comisario Xefe da Comisaría de Policía de Vigo-Redondela a quen lle manifestou a vontade do Concello de continuar coa relación fluída que teñen establecida ambas institucións a través, entre outros, do órgano de coordinación da Policía Local e a Nacional que se reúnen “practicamente” todas as semanas e que permite traballar con eficacia de forma conxunta.

O Concello manterá a cooperación e lealdade coa nova subdelegada do Goberno

Por outra banda, o alcalde recibiu este venres á nova subdelegada do Goberno na provincia de Pontevedra, Ana Ortiz, a quen lle deu a benvida ao cargo e coa que quere manter unha relación “tan boa, e se é posible aínda mellor, que a que tiven co seu antecesor”, Antonio Coello. Abel Caballero explicou que a boa relación institucional no plano da lealdade está marcada pola cooperación, especialmente entre as policías, para “mellorar a eficiencia da acción conxunta”, e agarda que continúe nesta liña.



