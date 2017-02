O alcalde salienta que o temporal non provocou danos persoais na cidade

172 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Sen ter que lamentar danos persoais “afortunadamente”, os servizos municipais atenderon, entre outros, o desprendemento dunha conrnisa dun edificio na rúa Pizarro, máis dunha cincuentena de árbores caídas (en subida á Madroa, Arnela, Canadelo Baixo ou Bembrive), a caída dunha valla publicitaria na avenida de Madrid que obrigou a cortar un carril, o desprendemento dunha árbore no Centro Público Integrado de Formación de Coia, o desprendemento dun cerre nunha finca de Santa Tegra, a caída dunha cuberta en Valladares, a caída dunha tapa de cheminea en Pi y Margal, a dun poste eléctrico en Camiño Figueiras ou a dun canlón en Travesía de Vigo; tamén un desprendemento na fachada do Concello na Praza do Rei.