Alexandra Fernández anuncia en Cangas as iniciativas para a cesión dos terreos de Massó

A deputada de En Marea, Alexandra Fernández, mantivo este venres varias xuntanzas no Morrazo coas concelleiras da Marea de Marín e co alcalde de Cangas, X.M Pazos e o concelleiro de urbanismo, Mariano Abalo, para tratar varias cuestións, entre elas a cesión dos terreos de Massó.

A parlamentar trasladoulles as iniciativas xa rexitradas por En Marea no Congreso, como a petición ao Ministerio de Fomento, a través dunha Proposición non de Lei (PNL) e unha batería de preguntas, relativas á necesidade de ceder gratuitamente ao Concello de Cangas os terreos do conxunto portuario de Massó

“Estivemos tratando a demanda histórica de Cangas da cesión dos terreos de Massó, dado que desde En Marea consideramos que o que aconteceu en Massó é a cultura do pelotazo: especulouse con dominio público”, sinalou a deputada.

Na PNL rexistrada, En Marea destaca a necesidade de ceder gratuitamente estos terreos ubicados no entorno do Porto e Fábrica de Massó en Cangas, de xeito que revirta en beneficio da sociedade canguesa sen sometelo a unha operación de compra venta, e aprobando unha cesión gratuita entre Administracións públicas.

MARÍN

A parlamentar tamén se reuniu coa Marea de Marín para tratar varias cuestións que afectan á vila, como o incumplimento do tratamento de augas residuais na Ría de Pontevedra-Marín-Poio-Bueu.

Para esta cuestión, En Marea presentou unha batería de preguntas no Congreso para inquerir ao Goberno sobre as iniciativas que pensa levar a cabo para atender o requerimento da UE sobre esta cuestión.

Ademais, Fernández apunta que en Marín lle trasladaron a súa preocupación “pola seguridade Vial na Avenida de Ourense” ou pola “socialización das instalacións da Escola Naval para toda a veciñanza”.

Entre outras cuestión tamén se falou da praia de Aguete, onde dubidan que houbese seguimento algún após os movementos de areas da praia, ou sobre a necesidade de ampliar o paseo marítimo en Bueu desde Agrelo a la playa Lapamán, unha cuestión sobre a que “xa se presentou unha iniciativa”.



