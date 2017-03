Ana Pontón reclama unha Lei Galega de Educación destinando o 7% do PIB fronte os continuos recortes do PP

257 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A portavoz do grupo parlamentaria e do BNG, Ana Pontón afirmou que a LOMCE representa o programa ideolóxico do Partido popular para un “sistema educativo clasista, segregador, mercantilista e españolista” ademais dos continuos recortes en materia de ensino que tiveron graves consecuencias en Galiza polo que apostou por “unha Lei galega de educación” cun plan especial de recuperación de investimento perdido ao longo da crise, e marcando o obxectivo de destinar ao ensino o 7% do PIB. Para isto, recalcou, sería básico contar cun “concerto económico para blindar investimento en educación”.

Ante os medios de comunicación, a nacionalista lembrou que dende o ano 2009 o ensino sufriu un “recorte acumulado de 1.900 M€ en Galiza” que supuxo a eliminación de 2.000 postos de traballo de profesores e profesoras e 49 escolas públicas pechadas fronte a 243 de nova creación no ensino concertado.

Por outra banda, explicou que 4.000 alumnas/os non poden acceder ao ciclo que desexan e 3.000 familias non conta con praza pública en escolas até 3 anos. O 40% do alumnado tampouco obtivo axudas para os libros de texto “gratis” como acontecía no ano 2009.

A portavoz do BNG explicou que durante os anos de crise, a maioría dos países da OCDE mantiveron a mesma inversión en educación polo que é preciso “facer unha inversión extra”. A respecto da LOMCE lembrou que é a Lei con maior rexeitamento social, “regresiva, ataca gravemente ao ensino igualitario e integrador e vai contra a normalización lingüística”. Galiza estivo á cabeza das mobilizacións contra a LOMCE e as revalidas e mesmo este ano xa levamos dúas folgas que expresan o rexeitamento da sociedade galega a unha lei “que naceu morta” e que debe ser “derrogada”.

Asemade salientou que na actualidade o Congreso iniciou un debate sobre o futuro da educación no que “Galiza non pode ser unha mera observadora”. É urxente contar “cunha posición galega” para defender “o dereito ao ensino, a educación pública e de calidade e cunha clara aposta polo galego como lingua vehicular”.

PROPOSTAS DO BNG EN DEFENSA DO ENSINO PÚBLICO

A portavoz parlamentaria reclamou outro marco para o sistema educativo galego e demandou da Xunta de Galiza “un papel activo” para conseguilo. Entre as propostas do BNG para avanzar na recuperación do investimento perdido ao longo da crise e preciso, dixo, marcar como obxectivo: contar cun concerto económico para destinar ao ensino o 7% do PIB. Unha posición galega de país ante o pacto de Estado sobre educación. Reclamar máis competencias e que os efectivos para o ensino sexan decisión da Xunta e non do goberno do Estado. “Garantir que o número de profesorado sexa decidido na Galiza” con competencias exclusivas en educación en e materia de bolsas.

Finalmente, a portavoz nacionalista reiterou a necesidade dunha “lei Galega de Educación” que garantan o dereito a universal a unha educación pública de calidade, que incremente as prazas públicas en todos os centros, elimine os concertos, prohiba a segregación do alumando por sexo e garanta o galego como lingua vehicular. “Esta lei ten que facerse co consenso e participación social e coa constitución dunha mesa de diálogo entre Xunta, sindicatos do ensino, asociacións estudantís e movementos de renovación pedagóxica e partidos políticos”, concluíu.



