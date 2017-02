A APDR solicita á Deputación defender un uso público do Pazo de Lourizán

176 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Como resposta á solicitude cursada pola Asociación á Presidenta da Deputación provincial de Pontevedra, Dna. Carmela Silva, para intercambiar opinións sobre o futuro do Pazo de Montero Ríos e a finca de Lourizán na que se atopa o amentado Pazo, a mañá do 1 de febreiro membros da APDR mantiveron unha xuntanza co deputado D. Carlos López Font, persoa na que delegou a Presidenta para este primeiro contacto oficial coa APDR.

No decurso da reunión, que en todo momento resultou cordial, a APDR expresou ao deputado provincial os seus temores polo futuro do Pazo de Lourizán a raíz do interese amosado pola empresa ENCE de facerse coas súas instalacións para instalar alí o seu centro de I+D forestal a cambio de asumir o custe da súa rehabilitación. Tal e como fixo saber ENCE, trataríase dun centro de I+D privado e dirixido exclusivamente pola citada empresa, o que supoñería -na práctica- a privatización dun ben do patrimonio público, dun ben que nos pertence a toda a cidadanía e que desde a APDR non estan dispostas a perder.

E expresaron tamén a preocupación pola falta -ao seu entender- dunha posición clara e contundente ao respecto deste tema nas recentes declaracións da Presidenta e do Vicepresidente D. César Mosquera; neste sentido, o deputado provincial expresou, por boca da Presidenta e de forma rotunda, que a Deputación só falará deste tema coa Xunta de Galicia e que -se poñan como se poñan- ENCE non ten nada que dicir ao respecto. Amosou o deputado provincial unha posición clara sobre o convenio asinado no seu día co goberno galego, que remata no ano 2021, e que calquera renovación do citado convenio -no caso de que se xestione co actual equipo de goberno provincial- será exclusivamente coa Xunta, pechando así -ao noso entender- calquera posibilidade de que ENCE se faga coas citadas instalacións.

Solicitaronlle á Deputación que se faga chegar copia do actual convenio e que -de selo caso- na renovación se poñan as cláusulas oportunas para que a titularidade da Finca e Pazo de Lourizán sega a ser pública sen interferencias de ningunha caste por parte de ENCE ou calquera outra empresa.

Onte se concentrarón

Onte concentración co motivo da entrevista de Alfonso Rueda (vicepresidente da Xunta e presidente provincial do PP), con Carmela Silva e Cesar Mosquera (presidenta e vicepresidente da Deputación de Pontevedra) onde se debaterá a proposta de ceder o Pazo de Lourizán a ENCE (para un centro de investigación) a cambio de financiar unhas obras de rehabilitación que tiña a obriga de facer a XUNTA.

O patrimonio é de todos e todas e debemos materlo entre todos e todas para garantir a súa función pública e o ben común. O patrimonio non se vende, e as conciencias tampouco. Se Ence quere realmente invertir no progreso da parroquia e da comarca, o mellor que pode facer é aforrar eses cartos que está desposto a aportar (para o Pazo de Lourizán, para a depuradora e para mercar as vontades das entidades sociais), para pagar o peche definitivo en Lourizán en 2018 e a reversión dos terreos ao seu estado orixinal, dixeron na concentración do día de onte as persoas que se deron concentración.

