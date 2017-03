Aprobada a proposta de En Marea para que o mel envasado recolla na etiqueta a orixe do produto

243 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O Parlamento de Galicia aprobou hoxe por unanimidade a proposición non de lei de En Marea na que se insta ó Goberno do Estado a que introduza os cambios normativos que obriguen a indicar con claridade o país de orixe do mel envasado en España. É unha vella demanda da Asociación Galega de Apicultores, que nunha xuntanza cos deputados Paula Quinteiro e Davide Manzaneda lles trasladaron a necesidade de corrixir as ambigüidades no etiquetado do mel.

“Hoxe demos un paso moi importante porque é moi relevante que deixe de figurar como mecla de UE/nonUE meles que levan unha cantidade ínfima de mel de aquí”, celebrou Paula Quinteiro, a encargada de defender a proposta na Comisión de Agricultura, que agradeceu o traballo dos colectivos á hora de facer achegas ás iniciativas parlamentarias.

O etiquetado de produtos é unha competencia estatal polo que será a Xunta quen inste ó Goberno central ao modificado para que o consumidor coñeza aqueles meles que conteñen produto procedente de países como a China ou Brasil, sobre o que non hai un control estrito do proceso de elaboración nin da contorna na que se recolecta.

O Parlamento tamén aprobou impulsar a promoción do mel producido ao amparo da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia.

Sen resposta sobre o Pazo de Lourizán

Na comisión de Agricultura En Marea tamén formulaba hoxe unha pregunta sobre as intencións do Goberno galego en relación coa organización da investigación forestal e a inclusión do centro de Lourizán na Axencia Galega de Industria Forestal. Na Lei de medidas fiscais e administrativas que acompaña a Lei de orzamentos do ano 2017, inclúese, na súa disposición adicional sexta, a creación desta axencia, que, adscrita á Consellería de Economía, Emprego e Industria, terá entre os seus obxectivos o de coordinar os centros de investigación e tecnolóxicos vinculados á industria forestal.

Cales son os obxectivos da creación da Axencia Galega da Industria Forestal? Como se quere organizar a investigación forestal en Galicia nesta lexislatura? Vaise incluír o Centro de Lourizán na AGIF? Deulle resposta a Consellería ao escrito presentado polas traballadoras do Centro?, foron as preguntas formuladas en comisión pola deputada Paula Quinteiro. O secretario xeral técnico de Economía e Industria, Borja Verea, limitouse a dicir que o decreto de creación da axencia está en fase de redacción e que terán en conta “todos os axentes implicados” sen un compromiso firme sobre o mantemento dos postos de traballo do Centro de Lourizán.



