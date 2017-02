O BNG apoia a manifestación do venres en Chapela

122 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A Asemblea Local do Bloque Nacionalista Galego de Redondela, vén de expresar o seu apoio á manifestación que se vai desenvolver o venres pola tarde na parroquia de Chapela. “Imos estar presentes nesta movilización, como noutras ocasións, mais cun obxectivo concreto: que se leve a cabo de inmediato o traslado deste centro público”, en palabras do responsábel local, Anxo Lusquiños.

Valoran moi positivamente dita convocatoria, posto que “xa forzou a que responsábeis da Consellaría de Ensino e de Infraestructuras, veñan a presentar estos días o proxecto de construcción”, afirma o máximo dirixente da organización nacionalista.

“Calquera iniciativa que vaia no camiño de mellorar as condicións do ensino público, vai contar co noso apoio incondicional”, recalca Anxo Lusquiños. Na valoración feita poal Asemblea Local de Redondela, considera que “un calendario de movilizacións, convértese nestes momentos na vía máis efectiva para presionar aos responsábeis da Xunta, para realizar o traslado. Sabemos que a comunidade educativa do Colexio Igrexa, leva anos traballado na construcción do novo colexio. Agora deben contar co respaldo de toda a veciñanza de Chapela”.

Existen lagoas importantes que dende a Xunta deben respostar. Recorda como antes do Nadal, o deputado do BNG, Luís Bará dirixíuse a responsábeis do goberno galego, para que deran prazos sobre a recalificación urbanística dos terreos de Ginaria, “cuestión imprescindíbel para poder construír o novo colexio Igrexa”, recorda Anxo Lusquiños.

Pola súa banda, a traverso do grupo municipal, o BNG solicitou a convocatoria extraordinaria da Comisión de Facenda, para que se acordara a partida económica para a urbanización dos terreos de Ginaria, “arredor de 600.000 euros”, afirma.

Remarca o compromiso do BNG, de apoiar a manifestación do venres 17, e cantas se convoquen para apoiar á comunidade educativa do colexio Igrexa, na súa loita de trasladar o colexio Igrexa de Chapela.



