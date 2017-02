O BNG apoia a mocidade nas súas reivindicacións contra a LOMCE e en defensa do ensino público galego

243 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A portavoz de educación do BNG, Olalla Rodil participou hoxe na manifestación convocada pola Plataforma en defensa do ensino público e dos dereitos.

A parlamentaria do BNG manifestou ante os medios de comunicación o compromiso desta forza política co ensino público galego e reivindicou a “derrogación da LOMCE e o decreto do plurilinguismo”.

Olalla Rodil reiterou que o BNG defende o ensino público e “as competencias galegas” nesta materia” así como as bolsas de axuda ao estudo cunha contía suficiente para cubrir as necesidades do estudantado ademais de ter en conta, dixo, “cunha aprobación e entrega acorde cos tempos que se manexan no estudo do noso país”, xa que na actualidade isto non acontece ao realizar os ingresos co curso avanzado.

O BNG, recalcou a deputada, sempre estará da man das organizacións estudantís, como ERGUER e a Plataforma pola defensa do Ensino público en Galiza.



