O BNG demanda ao Goberno municipal que atenda as demandas dos colectivos sociais acampados na Praza do Concello

253 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Esta cuarta feira, o BNG mantivo un encontro con representantes da asemblea de colectivos sociais que desde hai 27 días realiza unha acampada reivindicativa na Praza do Concello. Na xuntanza, en representación da fronte nacionalista asistiron o responsábel local, Serafín Otero, e mais o responsábel comarcal, Manuel Caride.

Os colectivos sociais trasladaron as súas demandas, que se resumen no reclamo de que se poñan en marcha políticas que atallen as dificultades para acceder á vivenda e que poñan fin aos desafiuzamentos. Ademais, volven exixir que a cidade se dote dun verdadeiro centro de integración social que atenda as persoas sen teito. Neste sentido, denuncian as graves eivas que presenta o chamado “albergue municipal”, que non ofrece unha atención integral nin suficiente.

Por parte do BNG, o responsábel local, Serafín Otero, trasladoulles aos colectivos acampados o “total apoio” da fronte nacionalista a súa acción reivindicativa. “É lamentábel que haxa que chegar a acampar directamente na porta do Concello para que o Goberno municipal se decate dunha vez das graves necesidades sociais que hai na cidade”, lamentou Otero, quen criticou duramente a negativa do alcalde, Abel Caballero, de se xuntar coas organizacións sociais. “É intolerábel que despois de case un mes acampadas, o alcalde continúe a negarse a se sentar nunha mesa con activistas que coñecen de primeira man a situación real da cidade”, aseverou.

O Bloque reitera a súa demanda dunha “mudanza radical” na política social do Concello de Vigo. Neste sentido, demandan que o Goberno municipal impulse de maneira decidida que se amplíe a oferta de vivenda social e que con carácter inmediato se reforce o departamento de benestar social “con todo o persoal necesario”, para evitar que ningunha persoa “fique sen ser atendida por falla de medios”.



EXPOFACIC, Feria Agrícola, Comercial e Industrial