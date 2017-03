O BNG levará as demandas de Teis sobre a AP-9 ao Parlamento galego

176 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O deputado do BNG no Parlamento galego, Luís Bará, mantivo esta mañá unha xuntanza coa Xunta Directiva da Asociación Veciñal de Teis para abordar varias cuestións relativas á autoestrada AP-9. Na xuntanza participaron tamén o responsábel local do Bloque, Serafín Otero, e mais o responsábel comarca, Manuel Caride.

Durante o encontro os representantes do colectivo veciñal trasladáronlle ao BNG a súa demanda de que o tramo da AP-9 que descorre dentro do termo municipal, a partir das Torres de Padín, se converta en vía urbana. Ademais, reclaman que se suprima a peaxe no tramo Rande-Vigo así como actuacións que minimicen o impacto da contaminación acústica que produce o tránsito rodado na autoestrada, ao seu paso por Teis.

Bará, recolleu as demandas da veciñanza a quen lle trasladou que están en “total sintonía” coas propostas que desde hai anos defende o BNG. Neste sentido, o deputado nacionalista anunciou que dará traslado das mesmas a través dunha iniciativa parlamentar no Parlamento galego.

Pola súa banda, o responsábel local do BNG, Serafín Otero, asegurou que “é urxente que o barrio de Teis deixe de estar tronzado por unha autoestrada”, reclamando que se axilice a conversión en vía urbana. A este respeito, Otero lembrou que o BNG tamén demanda como fai a A.V. de Teis, que esa conversión atinxa a totalidade do tramo da AP-9 que atravesa a cidade, e non unicamente desde a Avenida de Bos Aires como propón o Goberno municipal de Vigo. “Despois de anos a aturaren as consecuencias de ter un barrio partido pola autoestrada, a solución non pode ser un parche parcial. A AP-9 ten que deixar de ser autoestrada desde as Torres de Padín, non facelo así sería unha tomadura de pelo”, defendeu.



EXPOFACIC, Feria Agrícola, Comercial e Industrial