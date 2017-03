O BNG reclama que se cumpran os prazos para as oposicións en Galiza

177 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A través dunha pregunta parlamentaria do deputado do BNG, Luís Bará, sobre os atrasos nos procesos selectivos dos corpos xerais da Xunta de Galiza e os problemas detectados nos prazos da súa realización, o director xeral de Función pública cualifico de “normalidade” o acontecido e anunciou que o proceso da Oferta pública de Emprego para as vindeiras oposicións debe resolverse entre os meses de marzo e abril.

Sobre os problemas nos procesos de selección da Xunta, o parlamentario do BNG afirmou que na práctica “os calendarios” dos procesos de promoción interna nas diferentes categorías e promoción libre “están por cumprir” e non se axustan á “normalidade” defendida polo responsable de Función Pública, sobre todo, explicou “entre o segundo e terceiro exercicio”. A respecto do exercicio C2 de informática, Bará criticou que que o problema, segundo palabras do propio director xeral, respondera ao retraso de adxudicación á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, (AMTEGA). Para o deputado, a Xunta tiña que ter evitado ese retraso.

O deputado tamén se referiu ao proceso de negociación das oposicións do que dixo, independentemente da oferta pública e da cifra de prazas, “os prazos son os que son e dende o BNG seguiremos defendendo a non limitación da convocatoria de prazas de Oferta pública de Emprego. Ademais, non podemos agardar ata a segunda quincena de abril”.

Pola súa parte o director xeral reiterou que os prazos nos procesos selectivos dos corpos xerais da Xunta cumpríronse agás un retraso pola fata de equipos informáticos. Sobre as oposicións afirmou e a Comunidade Autónoma galega segue en negociacións para unha oferta pública de emprego con garantías para que non sexa suspendida pola Administración central.

Na mesma comisión, o parlamentaria nacionalista defendeu unha proposición non de lei na que reclamaba unha avaliación urxente dos danos producidos polos temporais nas infraestruturas e servizos de titularidade pública e privada, así como nos sectores agrario, gandeiro, forestal, marisqueiro, pesqueiro e actividade industrial, exixir responsabilidades e medidas sancionadoras ás empresas das infraestruturas polo seu mal estado e aprobar axudas para os concellos , fogares e empresas que sufriron perdas polos temporais.

Os votos en contra do Partido popular impediron que a iniciativa nacionalista prosperara.



EXPOFACIC, Feria Agrícola, Comercial e Industrial