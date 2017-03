Caballero proporá que a Zona Franca adique 5,5 millóns para a Cidade do Mar

189 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O alcalde e presidente do Pleno do Consorcio anunciou este martes a convocatoria dunha sesión plenaria extraordinaria na que se votarán dous puntos sobre a Cidade do Mar: esixir á Xunta a cesión gratuíta dos edificios da ETEA á Universidade e ofertarlles desde Zona Franca 5,5 millóns para levar adiante alí este proxecto de I+D.

A celebrarse dentro de “poucas semanas”, Abel Caballero resumiu que a súa proposta para o Pleno da Zona Franca de Vigo pasa pola posta en funcionamento da Cidade do Mar en dous edificios da ETEA que cedería de balde a Xunta de Galicia, con 5,5 millóns de euros achegados polo Consorcio para custear este proxecto de I+D nestes inmobles.



