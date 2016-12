162 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Abel Caballero mantivo un encontro este luns co presidente da Cámara de Comercio de Vigo, José García Costas, a quen lle transmitiu a importancia da chegada á cidade do tren de alta velocidade que “neste momento se está xogando” co perigo.

Engadiu, de que sexa paralizado o proxecto previsto e que Vigo quede fóra desta conexión ferroviaria que marcará o futuro da urbe e da súa economía.