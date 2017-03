Carmen Santos defende en Ferrol unha renda básica que garanta a todos os cidadáns unha vida digna desvinculada do emprego

270 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A secretaria xeral de Podemos, Carmen Santos, participou hoxe no Ateneo de Ferrol na presentación dunha das propostas sobre Renda Básica na que está a traballar o Círculo Estatal sobre este asunto,, advogando por esta renda ”porque todos os cidadáns teñen dereito a unha vida digna desvinculada do emprego”.

Non obstante, recoñeceu que a súa aplicación debe facerse de forma progresiva e, obviamente, sen renunciar ao estado de benestar, é dicir, mantendo os servizos básicos publicos, a diferenza doutras propostas de carácter neoliberal.

Santos lembrou que entre os benefícios dunha renda destas características estarían: a redución drástica das taxas de pobreza, fortalecería o poder negociador dos traballadores, aumentaria o consumo, o empreendimento e, en definitiva, “daría estabilidade política e sería bo para o fortalecimento da democracia”.

Xestión Jorge Suárez

Por outra parte, a preguntas dos xornalistas antes de comenzar o acto, sobre a xestión do alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, afirmou que está segura de que está a traballar tendo o beneficio das maiorías socias e de todos os veciños e veciñas da cidade como prioridade.

“Agardo poder falar axiña con el e ter un encontro para avaliar cómo se están desenvolvendo as políticas de cambio aquí”, anunciou.

Asemade, denunciou a “política de acoso e derribo” á que está sendo sometido o traballo de Suárez, tanto do porto de vista mediático como desde as outras forzas políticas. “É bo que a oposición exerza como oposición e que haxa crítica, pero non que sexa só con carácter destructivo”, concluiu.



EXPOFACIC, Feria Agrícola, Comercial e Industrial