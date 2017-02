CCOO consegue toda a representación nas eleccións sindicais do Faro de Vigo

162 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Comisións Obreiras (CCOO) volveu gañar as eleccións sindicais no Faro de Vigo, que tiveron lugar esta semana. O sindicato non só revalidou a súa maioría, igual ca en citas anteriores, senón que nesta ocasión fixo un pleno: nuns comicios en que participaron oito de cada dez persoas con dereito ao voto, a candidatura de CCOO conseguiu a totalidade de membros de que se compón o comité, nove.

CCOO considera «rotundo» o seu triunfo nestas eleccións pois, alén do resultado, foi o único sindicato capaz de reunir os apoios suficientes para se presentar. A candidatura independente, que ata o momento tiña dous representantes, non conseguiu sequera reunir os 27 avais que precisaba para concorrer ás eleccións, malia formaren o cadro de persoal 149 traballadoras e traballadores.

Para CCOO, estes feitos constitúen «un claro recoñecemento» ao traballo desenvolvido nos últimos anos, así como a «falta de confianza» cara a outras candidaturas.

Comisións presentouse a estas eleccións sindicais cunha listaxe que conxugaba a experiencia no comité coa necesaria renovación, o que se traduciu en catro novas caras no órgano. «Isto é boa proba da enorme capacidade desta sección sindical e do compromiso cos compañeiros e compañeiras da empresa», aseguran desde a Federación de Servizos á Cidadanía de CCOO de Galicia.

Por último, o novo comité de empresa do Faro de Vigo agradece a todo o persoal a «altísima» participación nas eleccións, do 82 %, e especialmente a confianza depositada na candidatura das Comisións Obreiras.



