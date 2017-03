O Concello cooperará con Galaxia na edición dunha obra inédita de Carlos Casares

176 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O alcalde de Vigo recibiu hoxe a Francisco Castro, a quen saudou tras asumir a responsabilidade da dirección xeral de Galaxia, que Caballero considera “máis ca unha editorial: é unha parte da historia da cultura da cidade e de Galicia” e salientou o seu compromiso co idioma e coa promoción de escritoras e escritores en lingua galega.

Ademais, o rexedor vigués explicou que o Concello seguirá mantendo unha cooperación activa con Galaxia. Nestes momentos, á proposta da editorial traballan na edición dunha obra inédita de Carlos Casares, que será repartida a 8.000 nenas e nenos vigueses co fin de que se acheguen á obra do autor homenaxeado este ano co día das Letras Galegas e que tamén dirixiu Galaxia.



