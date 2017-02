O Concello homenaxea a Rosalía cunha lectura de poemas con 400 escolares

162 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O Concello está a celebrar ao longo desta semana o Día de Rosalía -o 24 de febreiro, día do seu nacemento no ano 1837- e, dentro do programa, promoveu este xoves unha lectura de poemas e solta de globos na Praza do Rei, coa participación de 400 escolares de sete colexios vigueses (Compañía de María, Salesianas, Don Bosco, Miralba, Canicouva, San Salvador e Frián-Teis).

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, foi o encargado de abrir esta xornada, tras o que tomaron parte os nenos e nenas para ler un manifestou e recitar poesías doutros autores a Rosalía e versos da propia homenaxeada. Ao remate, o alumnado soltou globos con mesaxes polo Día de Rosalía.



