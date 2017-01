O Concello oferta este ano 136 prazas de emprego público

139 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O alcalde deu conta este martes da publicación no Boletín Oficial da Provincia das bases da convocatoria da oferta de emprego público do Concello correspondente ao ano 2013 que inclúe 17 prazas, 7 de persoal funcionario e 10 de persoal laboral de promoción interna.

O prazo para presentar as solicitudes está pendente da publicación do anuncio específico no BOP e no Boletín Oficial do Estado e previsiblemente as probas poderán realizarse a partir de finais do mes de abril.

Ademais o Concello ten en marcha as ofertas de emprego público dos anos 2014, 2015 e 2016 que suman un total de 119 prazas, entre a quenda libre e a promoción interna. Así, a convocatoria de 2014 inclúe 34 prazas, 27 a de 2015 e 58 a convocatoria de 2016.

Publicidade



Pleno de Zona Franca

Abel Caballero anunciou hoxe que convocará un Pleno de Zona Franca este xoves día 12 de xaneiro ás 16:00 horas da tarde para tratar sobre o presuposto de 2017.