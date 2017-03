Concellos da provincia analizan como planificar espazos verdes involucrando a veciñanza

149 COMPARTIDOS Facebook Twitter

“É necesaria a participación consciente da poboación, crear unha mentalidade colectiva, para que se involucre no coidado das zonas verdes e se sinta orgullosa delas”, asegurou Jaques Soignon ante unha vintena de persoas no encontro “Os espazos verdes dentro da planificación urbana”. Este encontro, organizado pola Deputación de Pontevedra aproveitando a presenza de Soignon no pazo de Rubianes, no marco da xornada Camelia e Paisaxismo, supuxo un primeiro achegamento ás posibilidades dunha planificación diferente dos espazos públicos na provincia. Neste sentido, a deputada delegada da Estación Fitopatolóxica Areeiro, Eva Vilaverde, asegurou que “a idea é coñecer experiencias de referencia e adaptalas á nosa realidade, de xeito respectuoso e acaído á nosa idiosincrasia, e fuxir de conceptos que xa vemos que non aportan nada, como a simple colocación de bancos e macetas nas prazas”. Unha idea na que tamén insistiu a directora da Escola Galega de Paisaxismo Juana de Vega, Isabel Aguirre, quen avogou por “recuperar o noso, as nosas carballeiras e os campos da feira tradicionais, para que deixen de ser espazos degradados, pero para iso temos que buscar as fórmulas axeitadas para concienciar a poboación”.

Na concienciación e educación da veciñanza na planificación dos espazos verdes urbanos está a clave da súa preservación e coidado a longo prazo, segundo indicou Jaques Soignon. O especialista francés, referente no eido do urbanismo e o paisaxismo e un dos responsables de que Nantes sexa unha cidade modelo na concepción participativa e interactiva da paisaxe, explicou como levan traballando desde a década de 1980 para desenvolveren este modelo. Entre as principais liñas de actuación destacou que, en primeiro lugar, na transformación da cidade tiveron un papel fundamental os profesionais do paisaxismo. “Primeiro fixeron o deseño os paisaxistas e despois os arquitectos aplicaron estes deseños”, indicou Jaques Soignon. Tamén considerou de especial relevancia que os 300 xardineiros da cidade actúen como axentes de desenvolvemento, realizando un labor de educación e formación entre a poboación para que esta implicación e participación estea fundamentada en conceptos de conservación, respecto e coñecemento do medio e das especies vexetais. Para incidir neste aspecto crearon, ademais, unha comisión de diversidade a través da que tamén se canalizan as accións de formación. Entre os logros máis destacados tamén mencionou como esta educación e formación da poboación fixo posible que se recuperen e se coiden espazos verdes formados por plantas silvestres e comúns, respectando e poñendo en valor a natureza en estado puro, evitando os pesticidas e valorando a vexetación propia de cada zona.

Por último, tamén explicou que actualmente traballan a través de convocatorias ás que veciños e veciñas, tanto a nivel particular coma a través de asociacións, presentan propostas para actuar en zonas determinadas. A partir desas propostas realízase o deseño e o mantemento de xeito conxunto, entre veciñanza e persoal técnico municipal.



