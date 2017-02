Concerto “Fillos do Estramonio” e “deLombaos”

81 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O vindeiro sábado 4 de Marzo de 2017 chegan a Vigo “Fillos do Estramonio” e “deLombaos” á coñecida sala Iguana Club, situada en C/ Churruca, 14.

deLombaos

No lugar de Lombaos, no Concello de Vedra, nace este grupo, o seu nome e un estilo musical, de composición propia, basado no Funk e no Rock Rabudo en galego. As letras falan de sentimentos e emocións, sempre cun transfondo de critica social do tempo no que estamos a vivir, que conxugado coa intensidade da música fan deLombaos un son único.

Fillos do Estramonio

Corría o ano 2011 cando un grupo de chavales coinciden traballando xuntos no programa da Televisión de Galicia “Bamboleo”. Alí descobren que a todos lles gusta a música e que todos tocan algún instrumento musical. Deciden poñerse a ensaiar xuntos e nacen Fillos do Estramonio.

Son un grupo de rock? de música? de humor? non est amoi claro. Pero se xuntas nunha cocteleria a media ducia de descerebrados ós que lles gusta a música, o rock e o humor, é o que obtés como resultado

DATA: Sábado 4 de Marzo

ONDE: Iguana Club (C/Churruca 14, Vigo)

HORA: 23:30

ENTRADA: 10€ con consumición incuida



