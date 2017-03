Condenados dos manifestantes a indemnizar a cuatro policías por lesiones durante protestas del cerco

189 COMPARTIDOS Facebook Twitter

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) que es el mayoritario en Santiago de Compostela, así como en Galicia y a nivel nacional y que representa a policías de todas las escalas y categorías, muestra su satisfacción por la sentencia firme obtenida hoy en el Juzgado de lo Penal no 2 de Santiago de Compostela, en la cual el SUP se personó como acusación particular en defensa de los intereses de los agentes.

En fecha 11 de marzo de 2014, sobre las 11.00 horas, se celebró una manifestación de los pescadores del sector cerco de Galicia, por las calles de la capital de Galicia, para protestar por la cuotas de pesca, finalizando la misma en las inmediaciones del Parlamento de Galicia sobre las 15.40 horas, donde las Unidades de Intervención Policial (UIP) realizaron un cordón policial entre las Rúas Hórreo y Ramón Piñeiro con el objetivo de bloquear el acceso de los manifestantes a las puertas del Parlamento de Galicia.

Posteriormente, un grupo de manifestantes hicieron unas barricadas con contenedores de basura en la rúa del Hórreo, frente al cordón policial de la UIP, prendiéndole fuego, y haciendo necesaria la presencia de una dotación de bomberos para sofocarlo. Cuando los bomberos procedían a extinguir las llamas, los manifestantes comenzaron a lanzar diversos objetos contra los policías que se encontraban realizando el cordón de seguridad, quienes se vieron obligados a repeler dicha agresión y restablecer el orden y la seguridad ciudadana.

Durante la intervención policial, resultaron lesionados varios policías de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y como consecuencia de ello, causaron baja para el servicio.

En el día de hoy y tras la celebración del acto jurídico, los agresores han resultado condenados por los delitos de atentado a agente de la autoridad y de lesiones, con penas de un año y seis meses de prisión, así como a abonar 6.500 euros, en concepto de indemnización por las lesiones causadas a los agentes.

Dicha condena, es fruto de una conformidad derivada de un acuerdo entre la defensa de los acusados, el Ministerio Fiscal y la acusación particular ejercitada por el SUP, habiendo reconocido los acusados los hechos imputados.

El derecho de reunión y manifestación, es un derecho fundamental reconocido, y necesario, en un Estado democrático de derecho, pero ese mismo derecho conlleva unas obligaciones y unos límites que no se pueden rebasar.

Significar que durante el año 2016, el SUP en Santiago de Compostela se ha personado en más de 20 causas como acusación particular para defender los derechos de los agentes en el ejercicio de sus funciones.



EXPOFACIC, Feria Agrícola, Comercial e Industrial