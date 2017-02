O Congreso aproba a PNL de En Marea para a transferencia da AP-9 a Galiza

203 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O Congreso dos Deputados aprobou este mércores, na súa Comisión de Fomento, a Proposición Non de Lei (PNL) de En Marea que insta ó Goberno a realizar a transferencia da autoestrada AP-9 a Galicia. A iniciativa tivo 20 votos a favor e 17 en contra, co voto a favor do PSOE, ERC, PNV, Compromís e EH Bildu.

En contra votaron Ciudadanos e Partido Popular.

Esta iniciativa xa foi debatida na última comisión, na que houbo un empate, e os argumentos sobre a necesidade da transferencia e gratuidade da AP9 non cambiaron. O que si cambiou nestes dous meses foi a nova táctica do PP para fuxir dos seus compromisos cos galegos e galegas.

“Sacaron da chistera a creación dunha Comisión de seguimento, coa intención de acougar as aspiracións dos galegos e galegas a ter unha autopista transferida e gratuíta, para afrouxar a presión social que existe sobre esta demanda, pero sen comprometerse a nada e sen obxectivos moi claros”, asegurou a deputada.

Fernández insistiu que esta nova manobra “non é algo puntual”, pero “desde En Marea quixemos traer esta iniciativa para conseguir que este debate chegase ao Congreso dos deputados. Probablemente o PP preferiría que pasase o tempo e que esta iniciativa quedase en punto morto. Pero non foi así, porque temos un compromiso firme cos galegos e as galegas”.

A parlamentar de En Marea aproveitou a súa intervención para facer unhas preguntas aos representantes do PP, nos que preguntou pola Comisión de seguimento e se consideran que pode servir para resolver os problemas desta infraestrutura.

“Dubidamos que resolva os problemas, porque o principal impedimento é que a AP-9 está convertida nun tapón para a cohesión do territorio e para a dinamización socioeconómica polos altos custos do peaxe e que a concesionaria AUDASA non deixa de recortar en mantemento e persoal. Para iso precísase transferencia para unha mellor xestión e liberala de peaxes”, sinalou a deputada, que denunciou que esta comisión “só serve como manobra propagandística do PP e de Feijóo”.

En Marea aproveitou a intervención para reclamar a eliminación do veto que mantén o Goberno a esta iniciativa, para que coa a maior brevedade posíbel poda ser tramitada como Proposición de Lei antes as Cortes Xerais.

Fernández instou a todos os grupos a votar a favor desta transferencia, tal e como fixeron todos os partidos no Parlamento galego por unanimidade.

PP e PSOE

O PSOE pola súa banda mostrou o seu total apoio a esta iniciativa e ata cominou ao PP a apoiar esta PNL para seguir o mandato do Parlamento galego.

Pola súa parte, o deputado do PP, Celso Delgado, fixo alusión á nova proposición de lei rexistrada sobre esta cuestión no Parlamento galego.

O señor Delgado sabe que os tempos en política son importantes, polo que sabe moi ben que ata que esta proposición de lei do Parlamento galego, recentemente asinada por todos os grupos, sexa debatida “vai pasar aínda un tempo considerable”, algo no que tamén coincidiu o PSOE.



