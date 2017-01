Contestación de GañaMos a Sra. Arévalo en referencia ao aproveitamento das instalacións do antigo hospital psiquiátrico do Rebullón

247 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Desde GañaMOS non alcanzan a entender por qué a sra. Arévalo se revolve contra a proposta grupo mosense do aproveitamento das instalacións do antigo hospital psiquiátrico do Rebullón coa finalidade de cubrir as carencias en atención sociosanitaria de Mos, cando ela mesma e o seu grupo apoiaron na sesión plenaria de xuño 2016 a sua iniciativa, engaden.

O grupo municipal GañaMOS non entende porque obstaculiza agora as xestións para elevar esta proposta ao parlamento galego cando ela non realizou aparentemente ningún esforzo para levar a cabo este convenio coa Xunta e así poder atender as necesidades dos nosos maiores.

A proposición presentada por En Marea na Comisión 5ª do Parlamento transcribe case literalmente o texto aprobado por unanimidade plenaria.

Publicidade



Se a sra. Arévalo quere agora mudar o texto de dita proposición, estamos á súa disposición, se manifestan desde o grupo municipal.

Incluso se quere que a retiremos porque ela se compromete de verdade a impulsala, estamos á súa disposición, din desde GañaMOS.

Desde Gañamos advirten, non imos ocultar que nos sorprendou moito que as acusacións vertidas pola sra. Arévalo contra GañaMos. Nós en ningún momento falamos de cambio de titularidade das instalacións, nin de que o proxecto se realizara con fondos propios do Concello nin siquera de cántos pabellóns ou anexos serian os adecuados. De feito deixamos patente que a nosa primeira opción sería que se desenvolvera un Centro de día ou xeriátrico de ámbito comarcal non só municipal.

Din desde este grupo municipal mosense, falamos dun convenio de cesión ou modificación de uso porque é un requisito imprescindible para calquera actuación que se queira acometer, obviamente conlevaria un estudo socioeconómico previo e un acordo fianceiro satisfatorio para Mos.

Un exemplo de aproveitamento parcial destas instalacións é o de Cogami. A Xunta de Galicia fixolle a esta asociación unha cesión de uso por 20 anos e o Ministerio sufragou as obras de acondicionamento dos edificios cedidos.

Un convenio como este saldría bastante menos costoso que o convenio do Concello de Mos coa diócesis de Tui onde Arevalo leva enterrados máis de medio millón de euros na casa rectoral, propiedade da diocese, sen que a día de hoxe serva para dar servizo a gran demanda de atención sociosanitaria que existe neste concello.

Desde GañaMOS piden desculpas se nalgún momento utilizamos térmos que inducisen a certa confusión e pregan que o protagonismo non recaia sobre o que dixo ou deixou de dicir GañaMos senón sobre toda a xente maior que ten desatendidas as súas necesidades vitais e as súas familias.

Publicidade