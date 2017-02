Convocan unha concentración demandando un convenio xusto para as persoas traballadoras das privadas de terceira idade

A patronal intenta impoñer un convenio en tres anos de auténtica miseria consistente nun incremmento salarial dun 0% no 2016; 0,5% no 2017 e 1% no 2018. Xa o I.P.C. do 2016 foi dun 1,6%, porcentaxe que tiveron que asumir porque no convenio en vigor fala de porcentaxe do IPC cando non hai acordos.