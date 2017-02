Critican o Concello ourensán por acusar as empregadas/os da limpeza de locais públicos de “falta de sensibilidade”

As centrais CIG e UGT, que ostentan a representación no comité de empresa de Onet-Seralia -concesionaria da limpeza das dependencias municipais de Ourense-, saíron ao paso das acusacións verquidas publicamente polo Concello contra as traballadoras/es, ás que acusan de “falta de sensibilidade”. Dende os sindicatos lembran que o único que pretende o persoal coas mobilizacións de todos os martes e xoves diante do consistorio é defender os seus postos de traballo.