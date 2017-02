El CSIC proyecta mañana en Vigo el documental “Mareas Rojas”

135 COMPARTIDOS Facebook Twitter

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) continúa mañana en Vigo con el ciclo de seminarios científicos promovidos por el Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC).

En esta ocasión el ciclo versará sobre el documental “Mareas Rojas”, que se proyectará a las 12.00 horas en el salón de actos del IIM (Eduardo Cabello, 6). A continuación, habrá un coloquio con Francisco Rodríguez (Instituto Español de Oceanografía) y Xosé Antón Álvarez Salgado y Manuel E. García Blanco, del IIM: El audiovisual, de unos 20 minutos de duración, está promovido por Bioimaxe, Ardora Formación e Inxencia Audivisual. Cuenta con la co-financiación de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología-FECYT del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Su objetivo es dar a conocer en tono divulgativo, por una parte, la naturaleza de coloración de las aguas marinas y, por otra parte, los episodios de proliferación de microalgas tóxicas y la influencia que tienen en el marisqueo y acuicultura de Galicia, así como los sistemas de detección y control que garantizan la seguridad de los moluscos bivalvos que se consumen.

El ciclo: próximos seminarios

3 de marzo. Rogelio Pirraco (European Institute of Excellence on Tissue Engineering and Regenerative Medicine, ICVS/3Bs, Portugal). “Scaffold-free approaches for Tissue Engineering”.

10 de marzo. Jesús Gago (IEO Vigo): “Microplásticos en el medio marino”.

24 de marzo. Manuel Collado (Laboratorio de Células Madre en Cáncer y Envejecimiento, Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago- Complejo Hospitalario Universitario de Santiago): “Senescencia celular en cáncer, desarrollo y regeneración”.

31 de marzo. Laura Cal (IIM): “Coloración en peces. Mecanismos genéticos”.

28 de abril. Cristina Sobrino (UVigo). “Regulación a la baja del metabolismo fitoplanctónico en un mundo de alto CO2: Consecuencias para la resistencia a los factores abióticos y bióticos”.

12 de mayo. Patricia Pereiro (IIM). “Respuesta inmune antiviral y resistencia a virus en rodaballo: secuenciación masiva y microarrays”.

2 de junio. Carmen González (IIM). “Nuevos retos para el control de etiquetado y trazabilidad de los productos de la pesca: herramientas analíticas”.

16 de junio. Francisco Saborido (IIM). “Lo que Disney no nos contó”.



