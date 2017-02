Denuncian “manipulación” nas listaxes de contratación de Radioloxía

CIG-Saúde de Compostela denuncia que o Presidente da Comisión de Contratación da Xerencia de Santiago “ten trato de favor con algúns/has traballadores/as dunha empresa pública”. Asegura que non existe “unha actuación transparente na xestión”, que non se respecta “o principio de imparcialidade” nin se asegura “un trato igual e sen discriminación de ningún tipo no exercicio das súas funcións”. Por iso demanda “claridade e legalidade na contratación” nun sistema sanitario “onde non se vulneren os dereitos dos/as traballadores/as”.