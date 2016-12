Despiden o ano cun novo acto en solidariedade con Carlos Rivas e Serafín Rodríguez

As centrais sindicais participaron hoxe na concentración de apoio a Carlos e Serafin, tivo lugar esta tarde noite as 20h na farola da rúa Urzaiz, en Vigo. Desde as centrais se manifestan decindo “calquera de nós pode atoparse nunha situación similar en calquera momento”.

As centrais CIG, CCOO e UGT remataron o ano cunha nova mobilización en solidariedade con Carlos Rivas e Serafín Rodríguez, os dous traballadores vigueses condendos a tres anos de prisión por participar na folga provincial do transporte en 2008.