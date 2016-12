Doble presentación de publicacións o xoves no Auditorio do Marco

138 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Este xoves, ás 19.30 no Auditorio do Marco, se presentan dúas publicacións ás que estades convidados todos os que vos apeteza vir.

Unha é o libro da aoven investigadora Sara Donoso sobre paisaxe e pintura no audiovisual galego (publicación fruto dunha beca de residencia no MAC), e tamén o catálogo da exposición de Xisela Franco, “Interior, exterior, durante”, fruto da beca de producción ARTISTAS 2015 do Marco coa Unidade de Igualdade de UVigo, catálogo sustancioso e elegante diseñado por Nuria Carballo que por fin sae á luz tras omito traballo en tres linguae (galego, castelán e inglés) e con textos de la comisaría Chus Martínez Dominguez, e filósofo y escritor Oscar Scopa, e Xisela Franco.

Alí estarán esperándovos Sara Donoso, Carla Andrade, Chus Martinez Dominguez, Oscar Scopa, e Xisela Franco para falar de cine, arte contemporáneo e destas publicacións.