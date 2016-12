E se traballásedes por Vigo ?

84 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Sería ben enviarlle esta carta a Papa Noël por ver se dunha vez Vigo deixa atrás as liortas estériles e imos levantando cabeza…

Se somos a cidade máis saneada de España non o sei, pero sei que nas nosas rúas móvense persoas sen fogar e chega o inverno un ano máis (e xa van once!)

Se somos a cidade máis saneada de España (que non o sei) cómo é posible que estemos a vender os pisos do Concello coma se tivesemos débedas?

Se somos a cidade máis saneada de España (que veremos!) por qué negarlle a un cidadán xeneroso construir unha Cidade Deportiva en Valadares?

Se somos o que dí o alcalde que somos… por qué non se lle pregunta aos cidadáns de Vigo se queren ou non queren vender Balaídos agora que temos boa oferta?

¿Será que sae mellor vender pisos que campos de fútbol?

Máis da metade dos vigueses núnca na vida pisaron Balaídos (aínda que pareza incríble!) e cos prezos que gastan algúns na vida o van pisar!

¿Por qué teñen que asumir as débedas do mantemento (30 millóns) mentras outros levan as ganancias fóra do país? Unha Cidade Deportiva cicáis tivese futuro!

Claro que tampouco sabemos por qué motivo pagamos 1,5 millóns cada ano a quén non paga a ninguén, por alugar algo que é noso? (Auditorio Mar de Vigo)

Se somos a cidade máis saneada de España non é comprensible que os veciños de Teis teñan que manifestarse baixo a chuvia para reclamar un bus que os achegue ao Hospital! Un bus, mi madriña, é que pedimos IMPOSIBLES!!!

Se somos a cidade que ten aprobados os orzamentos de 2017 (e non coma as cidades “mareadas”) cómo é posible que a xuventude non teña un lugar axeitado para reunirse e facer botellón sen molestar a ninguén?

O Mirador do Castro, pechado e camiño da ruína, tampouco debe ser lugar axeitado… non vaia a ser que se deterioren as murallas do baluarte!

Se somos a cidade con mellor gobernanza de España (maiorías absolutas escasean) cómo é posible que non teñamos nin Campus do Mar na ETEA, nin Porto Cultura decente (López Veiga amigo), nin Biblioteca do Estado (da Panificadora non falo!) nin carril bici para que os netos cheguen aos 16 sen romperse a crisma (motos gratis)?

Cando todo se fai de boquilla, alcalde, a democracia é cousa de tódolos días!

Se algunha pregunta merecera a atención das concelleiras e dos concelleiros que sentades no Pleno… cicais traballásedes por Vigo!

VigoDenuncia