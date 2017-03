Esquerda Unida apoia o Paro Mundial de Mulleres contra a violencia machista

162 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Esquerda Unida súmase ao Paro Mundial de Mulleres contra a violencia machista, convocado para este vindeiro mércores 8 de marzo, entre as 12 e as 12:30 horas, promovido polo colectivo feminista arxentino “Ni una menos”, e que xa se espallou en 49 países de Latinoamérica e Europa. Este paro mundial xurde como resposta á violencia social, legal, política, moral e verbal que experimentan hoxe en día as mulleres e este ano leva o lema común: “a solidariedade é a nosa arma”.

Dende Esquerda Unida consideramos que a presión exercida dende a rúa, a mobilización e a sensibilización da sociedade contra a violencia machista son factores imprescindibles para conseguir avances claros na loita feminista. Por iso, entendemos que o feminismo é o alicerce fundamental da transformación social, xa que para acadarmos unha sociedade xusta e sen desigualdades, a transversalidade de xénero debe impregnar todos os aspectos esenciais da nosa vida.

Por todo isto, este 8 de marzo, Día Internacional da Muller, ademais de apoiar o paro mundial, chamamos á participación masiva nas diferentes manifestacións convocadas polas Plataformas Feministas e os Movementos Feministas a prol da defensa da loita feminista e contra a violencia machista.



