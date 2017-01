A familia da muller falecida no corredor do Cunqueiro convoca dúas concentracións en busca de xustiza

230 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A familia de Rosi que apareceu tendida sen vida nun corredor do Álvaro Cunqueiro convocou dúas concentracións para solicitar o esclarecemento do tráxico suceso.

As concentracións, de carácter silencioso, celebraranse hoxe. A primeira terá lugar ás 6.30 horas da mañá no corredor principal do novo hospital vigués, e a segunda, ás 11 horas nas escaleiras do Museo Marco.

Nunha breve nota difundida aos medios, os familiares e amigos explican este chamamento con “motivo de que se faga xustiza, depúrense responsabilidades e así mesmo déanse a coñecer os detalles daquel día fatídico”.

Precisamente hoxe cúmprese un ano da tráxica morte de Rosi, de 49 anos de idade. A muller esborrallouse de madrugada nun corredor entre as velas B e C, tras o que permanecería no chan ata media hora sen que ninguén se decatase nin a atendese. Así, cando foi localizada os sanitarios tentaron reanimala, pero non o conseguiron.

A Policía Nacional abriu unha investigación que resultou infrutuosa, debido á falta de datos.

Rosi, atopábase no Cunqueiro acompañando á súa nai cando, entre as seis e as sete da madrugada, sufriu un fallo cardíaco, revelou a autopsia. A imposibilidade de determinar a hora exacta da morte e a ausencia de testemuñas imposibilitaron ditaminar se houbo ou non omisión de socorro máis as cámaras non se rexistrou o falecemento.