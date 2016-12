Feijóo avanza a aprobación no vindeiro Consello do II Programa galego de muller e ciencia 2016-2020

216 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, avanzou hoxe a aprobación no vindeiro Consello da Xunta do II Programa galego de muller e ciencia 2016-2020 “para ser unha sociedade mellor, máis igualitaria e cun sector científico forte”.

Durante o acto de entrega do premio María Josefa Wonenburger Planell 2016, Feijóo precisou que, cunha achega de máis de 9 millóns de euros, este plan contará con tres eixes fundamentais. O primeiro deles será un cambio institucional e organizativo co obxectivo de conseguir o compromiso das institucións implicadas no sistema galego da ciencia, tecnoloxía e innovación para a integración do principio de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes.

Así mesmo, fomentarase a presenza equilibrada de mulleres e homes, tanto nas distintas áreas de coñecemento como nos postos de responsabilidade e, como terceiro eixe buscarase a integración do principio de igualdade de oportunidades en cada fase da produción, transferencia e aplicación do coñecemento.

Ao longo da súa intervención, o titular do Executivo autonómico afirmou ademais que a Xunta porá á disposición deste programa toda a forza dos distintos departamentos que compoñen a Unidade de Muller e Ciencia.

“Será un importante paso a nivel individual, para que as mulleres con vocación científica teñan a súa oportunidade; e a nivel colectivo, para crear exemplos próximos que, coa súa traxectoria, rachen estereotipos no día a día”, aseverou, se ben recoñeceu que aínda queda moito por facer, dentro e fóra do eido científico, “nunha loita pola igualdade que –incidiu- nos corresponde a todos”.

Nesta liña, Feijóo lembrou que “non é unha loita das mulleres, nin para as mulleres, senón que se trata dunha loita da sociedade e para a sociedade no seu conxunto”.

No tocante á premiada, Peregrina Quintela, o presidente da Xunta afirmou que o feito de que outra matemática reciba o premio é un síntoma claro do bo momento que están a vivir as matemáticas en Galicia e de que as mulleres poden liderar os avances científicos.

Non en van, ademais de na investigación e na docencia, a súa traxectoria tamén se centrou na transferencia de coñecemento á industria. “Foi sensible cos problemas reais das nosas empresas e soubo trasladar a ciencia as aplicacións prácticas para resolvelos”, dixo, lembrando que foi unha das fundadoras da Rede Española Matemática-Industria, cuxo obxectivo é a mellora da transferencia da tecnoloxía matemática á industria; ademais de ser unha das impulsoras do Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial constituído polas tres universidades galegas, que dirixe desde a súa fundación en 2013.

“En definitiva estamos a falar dunha matemática que liderou proxectos científicos de gran relevancia para Galicia e dunha galega exemplar á que os galegos queremos distinguir con este premio”, aseverou.

O responsable do Executivo autonómico concluíu afirmando que Galicia precisa máis Josefas Wonenburger e máis Peregrinas Quintela. “Estamos nun tempo novo, no que as mulleres están chamadas a ter un papel protagonista, porque é simplemente o papel que lles corresponde”, asegurou, facendo fincapé en que “a loita pola igualdade non é unha loita de bandos, senón de unión; non é unha loita que corresponda ás mulleres, senón a todos e non é unha reivindicación para facer hoxe, senón para todos os días”.