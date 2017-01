Feijóo salienta que 3.462 parroquias beneficiaranse do programa de impostos cero para a compra de vivenda habitual no rural, o 93,7% do territorio galego

327 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou hoxe, na rolda de prensa do Consello, que 3.462 parroquias beneficiaranse do programa de impostos cero para a compra de vivenda no rural, é dicir, o 93,7% do territorio, onde vive o 32% do total da poboación galega

Durante a súa intervención, Feijóo precisou que, con esta iniciativa, os mozos galegos, as familias numerosas e as persoas con discapacidade que compren a súa vivenda habitual en áreas rurais non terán que pagar nin o Imposto por Transmisións Patrimoniais nin o de Actos Xurídicos Documentados.

Así mesmo, explicou que para determinar estas zonas seguiuse o criterio de que a delimitación territorial fose totalmente clara, polo que se empregou como base a parroquia e non o lugar -con límites máis difusos-, ou o concello. E que se tivese en conta o grao de dispersión da poboación, para o que se empregou como indicador o grao de urbanización definido pola Eurostat: zonas densamente poboadas (ZDP), zonas intermedias (ZIP) e zonas pouco poboadas (ZPP).

Deste xeito, calquera persoa interesada en saber se a parroquia onde desexa mudarse está incluída no plan de impostos cero, ten que consultar no Instituto Galego de Estatística se está cualificada como zona pouco poboada.

En concreto, as provincias máis beneficiadas serán Lugo e Ourense: Lugo con 1.251 parroquias, Ourense con 895, A Coruña con 813 parroquias e Pontevedra con 503.

Feijóo concluíu lembrando que en 2016 foron xa preto de 70.000 os galegos que se acolleron ás baixadas de impostos aprobadas pola Xunta: eliminación do Imposto de Sucesións para o 99% dos galegos e Impostos Cero no rural.