Festa dos Reis em Valença com Somos Portugal da TVI

Domingo 8 de Janeiro, Valença tem tudo preparado para receber a Festa dos Reis, entre as 12h24 e as 20h00, com transmissão do programa Somos Portugal da TVI. Um dia solarengo promete uma festa fantástica em Valença, com muita animação, tradição e a magia dos Reis Magos.

Somos Portugal da TVI em Valença

A Festa dos Reis de Valença completa-se com o programa especial Somos Portugal da TVI, emitido em direto de Valença, entre as 12h24 e as 20h00. Artistas de renome nacional vão passar pelo palco da Festa dos Reis de Valença, assim como um conjunto de reportagens promocionais da cidade que mostrarão as riquezas patrimoniais, paisagísticas e gastronómicas da cidade.

Os Reis Magos na Fortaleza

A cavalgata, com os três Reis Magos, percorrerá a Fortaleza, acompanhados de mais de 50 figurantes de época, com saída das Portas da Coroada, terminando na Capela do Bom Jesus com um presépio vivo. Os reis magos, a cavalo, a charrete com a Natividade e os soldados romanos percorrerão as principais ruas da Fortaleza.

Uma Aldeia da Palestina será recriada no Largo do Bom Jesus, com as artes e os ofícios da época.

Mostra de Produtos Valencianos

Na Coroada, no Jardim das Amoreiras e na Praça da República, na Fortaleza decorrerá a Mostra de Produtos Valencianos com os vinhos, os licores, os gins, os emblemáticos pratos de lampreia e o artesanato de Valença.

Valença Cidade Presépio

A Festa dos Reis encerrará a programação da Valença Cidade Presépio que durante mais de um mês animou a cidade.

Valença Cidade Presépio proporcionou, durante mais de um mês, uma mostra coletiva de presépios, com destaque para o presépio de madeira com 5 toneladas, sons e luzes natalícias, concertos, a Fortaleza de Chocolate, a Duendelândia, a pista de gelo, muita animação de rua e a promoção do comércio tradicional com a iniciativa Compras de Natal com Prémios.