Un fin de semana en Madrid

Pasar 2 o 3 días en cualquier capital europea es emocionante. Aunque siempre deja un regusto extraño, de que se han quedado muchas cosas por ver. Y es que la vieja Europa tiene tanto que ofrecer, que un fin de semana apenas sirve para una ligera toma de contacto. Madrid, como un claro ejemplo de lo que te digo, ofrece tantas posibilidades que un par de días solo te permitirán ver unos cuantos rincones. Aunque si es el único tiempo libre del que dispones, necesitas aprovecharlo bien. Esta es una idea para que disfrutes de un fin de semana en la capital de España.

Dónde comer

A la hora de elegir restaurante Madrid tiene una oferta casi ilimitada, adaptada a cualquier bolsillo y estilo de comida. Desde locales con estrellas Michelin para los que necesitas reservar con meses de antelación hasta franquicias que puedes encontrar en cualquier otro lugar, las posibilidades son tantas que no se puede recomendar solo una, aunque si estás en Madrid, lo ideal es aprovechar al menos una vez para comerse un bocadillo de calamares. También tienes cocina tradicional, con el clásico cocido, los callos o las tapas, restaurantes americanos auténticos o sitios en los que se fusionan varias tendencias.

Un consejo: para comer en algún restaurante, es mejor que llames antes por teléfono y reserves tu mesa. Así podrás aprovechar mejor el tiempo.

Alojamiento

Con los sitios en los que dormir pasa un poco como con los restaurantes. Tienes opciones para todos los gustos y los bolsillos. Hostales y pensiones económicas, donde puedes encontrar el desayuno incluido en el precio si miras bien, con café de cápsulas compatibles Nespresso, hoteles de alta categoría y habitaciones intermedias, todos ellos lugares confortables y cómodos. Teniendo en cuenta que los único que necesitas es un sitio donde pasar la noche, de ti depende elegir el grado de confort extra que quieres.

Si quieres aprovechar tu fin de semana, reserva tu habitación cerca del centro. Así podrás salir a visitar Madrid sin perder el tiempo. Es un poco más caro que el extrarradio, pero merece la pena si no estás aquí más de dos o tres días.

Lugares que visitar

Si te digo que tienes un Madrid a la medida, no te estoy diciendo nada raro. Y es que hay tantas cosas que hacer en Madrid que es imposible contarlas todas. Si te gusta la naturaleza, el Retiro y el Jardín Botánico te esperan. Si eres amante del arte, el Museo del Prado o el Reina Sofía son dos lugares imprescindibles, aunque es mejor que lo dejes para cuando tengas más tiempo. Si vienes con niños, nada como un día en el Parque de Atracciones. Por no hablar de ver un musical, locales nocturnos, monumentos, edificios de nuevas construcción sostenible, planificadas por expertos como los de Fundación Fidas (https://www.youtube.com/watch?v=v-Jbbg1r9wQ) o sitios de ocio alternativo. Lo mejor es que te informes bien antes para organizar tu escapada.

Estas pinceladas te pueden servir para planificar tu fin de semana en Madrid. No importa si ya has estado en la ciudad muchas veces. Siempre podrás descubrir nuevos rincones que no te dio tiempo a visitar en viajes anteriores.