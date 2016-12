Putas sí, pero sin hijos

158 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Cuando las feministas se convierten en sus propias castradoras ya no hay vuelta atrás. Sé que me voy a meter en un camino pantanoso o más bien una ciénaga pestilente de la que puedo no salir con vida. Hablando de lo que les voy a hablar puede que me salte más de un enemigo a la yugular y, lo curioso es que de bandos contrarios: a un lado una facción cristiano-conservadora y, por otra, las defensoras de un feminismo radical algo trasnochado.

En los últimos años, más de una figura pública ha tenido hijos mediante gestación subrogada. Esta semana, el popular presentador y comentarista televisivo Quique Jiménez Torito, explicaba abiertamente como iba a ser padre de una niña mediante este sistema —mal llamado vientre de alquiler—, con un coste de unos 100.000 euros. Será papá, sí, pero en Estados Unidos. Antes que él, Jaime Cantizano, Ricky Martin, Nicole Kidman o Cristiano Ronaldo.

No voy a negar lo polémico del sistema, ni mucho menos. Sí señalar la necesidad imperante de permitirlo y regularlo en España. Pocos son los partidos que se han atrevido a proponerlo abiertamente, el primero UPYD en el Congreso, y que contó con un amplio rechazo de partidos como IU, el PP o el PSOE. ¡Y eso que se proponía que fuese altruista!

Lo volvió a proponer Ciudadanos en 2016, esta vez en la Asamblea de Madrid y, aquellos a los se les había llenado la boca de promesas sobre gestación subrogada durante la campaña, votaron en contra. Sí, la hipocresía política de Podemos y PSOE se mantenía. Aquellos días la gestación subrogada llenó titulares, precisamente por el curioso apoyo del Partido Popular a esta medida, ante las críticas de muchos de los suyos.

No hace falta escarbar demasiado para ver como activistas del feminismo como Beatriz Gimeno, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, se opone a esta técnica para tener hijos. El principal argumento en contra que tienen estos movimientos es lo que llaman “mercantilización de la mujer”. Paradójicamente son estos mismos movimientos y asociaciones los que defienden la libertad sexual y los derechos de la mujer para ejercer la prostitución mientras, por otro lado enarbolan el lema “No somos vasijas”.

Ahí es dónde las feministas se convierten en sus propias castradoras. ¿Por qué si tengo una hermana que es estéril, no puede mi prima gestar de manera altruista una hija o un hijo? ¿Por qué se tiene que ir fuera de nuestro país para tener un bebé? ¿Por qué siendo gay sólo puedes ir a un limitado número de países o estados de EE.UU. para poder ser padre? ¿Por qué?

A algunas personas se les olvida que, así como tener una ley del aborto no te obliga a abortar, tener una ley de gestación subrogada no implica tener hijos para otros bajo pena de muerte. Al igual que las trabajadoras sexuales no sienten que estén vendiendo su cuerpo, sino ofreciendo un servicio, las mujeres que se ofrecen a gestar de manera subrogada no sienten que estén alquilando su vientre.

Y es que, sea cual sea la fórmula, altruista o bajo pago, es necesario crear una Ley Nacional de Gestación Subrogada. Aunque me salten a la yugular las feministas radicales, los provida o el fundamentalismo partidista, apuesto por la fórmula altruista propuesta por UPYD, con una compensación económica que sustente los gastos de un embarazo y dé mayor cobertura a la gestante. No un pago, sino una ayuda para el proceso.

Todavía estamos a tiempo para poner solución. No podemos permitir que miles de familias hipotequen sus vidas cada año por poder cumplir su sueño de ser padres. Es un trabajo de todos. Hagamos pedagogía.