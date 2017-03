Coordinadora Estatal en Defensa de las pensiones públicas apoyará todos los actos por el Día Internacional de la Mujer trabajadora

Plantamos cara y exigimos SOLUCIONES:

􀅹Exigimos un cambio de modelo político donde nuestros derechos no sean cuestionados Frente a un Estado que nos ignora, denunciamos la violencia institucional que venimos sufriendo. No existen leyes efectivas que logren erradicar la violencia estructural y que supriman la jerarquía que coloca a los hombres sobre las mujeres. No permitimos que sean otros quienes legislen y decidan sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Vamos a cambiar los valores asumidos que nos invisibilizan y vamos a poner fin no solo a la violencia física, verbal y psicológica, sino también a su desencadenante: la violencia simbólica.