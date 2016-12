La importancia de los detalles en el mundo del deporte

135 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Lo que nadie puede negar es que la salud es vital para cualquier ámbito de la vida. Sin embargo dentro del mundo del deporte, y ahora se expondrán varios ejemplos de ellos, puede ser la diferencia entre ser un competidor de élite o no serlo. De hecho, a pesar de que muchas personas no lo crean, son cientos los chequeos médicos a los que se someten los deportistas de todo el planeta con el único objetivo de determinar si están en las condiciones idóneas para competir. Unos chequeos muy duros y concienzudos.

Problemas como la miopía o la hipermetropía pueden ser muy serios cuando se practican según qué deportes. Ni hablar ya de los problemas cardiacos que en muchos casos han supuesto la retirada, antes de tiempo, de muchos de los deportistas con más futuro del planeta. Y todo ello pasando por otros asuntos como los que tienen que ver con enfermedades genéticas que no permiten a los músculos responder de la manera esperada ante un determinado esfuerzo.

Métodos de actuación

Hablar de estos métodos, es hablar de un gran abanico de posibilidades para solucionar el problema. No solo hay que referirse a las técnicas invasivas y que conllevan grandes periodos de baja como puedan ser las operaciones de algunos músculos o articulaciones. También hay que hacer referencia a otras intervenciones menos complicadas como la cirugía láser de miopía a través de técnicas como lasik o prk.

Sin embargo, a día de hoy, y como consecuencia del tiempo de recuperación de estas intervenciones, ya se han descrito algunos protocolos que tienen como objetivo final, prevenir todo tipo de lesiones y de problemas. De lo que se trata, en resumidas cuentas, es de evitar por todos los medios pasar por el quirófano. No solo por el riesgo inherente que conlleva este sino porque luego hay que llevar a cabo un periodo de recuperación que no siempre es un periodo corto con todo lo que conlleva para la carrera del deportista de turno.

La elección de un buen material deportivo

Esta se podría considerar como una de las elecciones más importantes que hay que hacer cuando lo que se quiere es competir dentro de la élite del mundo del deporte. No importa realmente la disciplina que se practique ya que de lo que se trata es de evitar problemas a través de un buen material.

En el caso del atletismo, por ejemplo, y dentro de él cualquier disciplina, el calzado es fundamental. Se puede pensar que el propio atleta es lo más importante pero esto no es así del todo. Cierto es que un atleta que no sea competitivo no podrá obtener victorias a pesar de contar con el mejor calzado pero, un gran atleta, con una gran preparación, puede padecer lesiones por culpa de un calzado inapropiado. Unas lesiones que le pueden alejar de muchos más triunfos de los que habría obtenido en una situación normal.

Del mismo modo, en otros deportes como pueda ser el caso del patinaje en todas sus vertientes, esto es fundamental. Por ejemplo, en algunas disciplinas emergentes dentro de este mundillo, la elección del longboard es muy importante. De hecho esta elección entra dentro de los consejos de patinaje básicos que podemos encontrar en cualquier lugar. Y es que un material resistente, entre otras cosas, no solo permitirá al patinador hacer mejores movimientos sino que también le va a permitir hacerlos de un modo más seguro.

Preparación antes y después de la competición

Una vez que ya se ha hablado de la elección del material, hay que decir que la preparación es otro de los pilares fundamentales que cualquier deportista tiene que tener presente para poder progresar del modo en que él quiere.

Una preparación que tiene una primera fase justo antes de la alta competición. Semanas antes, e incluso meses antes, el deportista se ha marcado un objetivo. Un objetivo, el cual, tiene que llegar realizando una serie de entrenamientos muy concretos. Entrenamientos que se tienen que centrar en todas aquellas acciones que se van a llevar a cabo en la competición propiamente dicha. Un entrenamiento que, en esencia, va a ser una combinación de técnica y de preparación física. Y es que no solamente hay que estar preparado físicamente sino que al mismo tiempo también hay que dominar todos y cada uno de los resquicios de la técnica de turno. Esto pasa tanto a los atletas, los futbolistas, a los ciclistas para los esquiadores.

Aunque si importante es la preparación física y técnica previa a una alta competición, también hay que decir que la fase de recuperación, también denominada como entrenamiento posterior, es básica. Hay que tener muy en cuenta que en el periodo de tiempo anterior a la competición, el organismo está acumulando una serie de esfuerzos que le van a servir para rendir al máximo de sus posibilidades. Pero claro, es tanto el esfuerzo y tanto el estrés al que estamos sometiendo a la mente así como la musculatura, que una vez que ya se ha realizado la competición, conviene tener un periodo de descanso que variarán en función de la disciplina practicada. Un descanso que no solamente tiene que ver con el hecho de no llevar a cabo ninguna actividad física sino que al mismo tiempo también tiene que ver con el hecho de relajarse y poder dedicarse a otras actividades.

Con todo esto, se puede llegar a una conclusión que no es otra que competir en la élite es realmente complicado. Son muchos los aspectos los que se tienen que tener en cuenta. Una buena preparación, una buena recuperación, un estado de salud óptimo y una elección del material acertada. Solo aquel deportista que consiga llevar a cabo de manera satisfactoria todos y cada uno de estos puntos, tendrá el mayor número de probabilidades de alzarse con el triunfo final. De hecho, los deportistas que consiguen grandes triunfos son aquellos que no escatiman tiempo en cuidar los detalles que puedan parecer nimios a ojos de otros.