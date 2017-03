La responsabilidad social de los empobrecidos

81 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Opinión por Carla Leiras

En ocasiones hemos comprobado cómo personas del entorno de la izquierda tienen, (comprensiblemente), muy poca tolerancia respecto a escuchar comentarios machistas, racistas, xenófobos… que vengan de cualquier perfil. Jamás se aplauden esas afirmaciones, y en general suelen terminar en acalorados debates de confrontación.

Sin embargo, es curioso, cómo en el caso de compañeros empobrecidos suelen pasarse por alto, incluso en ocasiones uno se ríe quitándoles importancia, como lo haría con una persona con demencia senil, o con u niño al que no consideramos suficientemente maduro como para recibir una respuesta normalizada al respecto.

Es un enorme error. Hacer un paréntesis de conductas hacia un perfil de este tipo es igualmente un acto de aporofobia y de exclusión, en tanto en cuanto nos creeríamos “distintos”, dando un trato manifiestamente diferente a un igual, que es una persona separada de nosotros no más que por unas circunstancias concretas: económicas, personales; crónicas o no, y por lo tanto el cambiar el comportamiento cayendo en connivencia, paternalismo o condescendencia es reforzar una distancia que en realidad no existe.

Si un compañero sin techo dice, “primero los de aquí”, el resto debemos señalar y contestar como en cualquier otro, sin pensar que “en su caso es normal que piense así”. Puede ser “comprensible”, pero eso no nos debe hacer normalizarlo, y no nos deja exentos de un deber pedagógico al respecto.

Ocurre lo mismo cuando presenciamos faltas de respeto entre ellos, conductas machistas, etc. Exijámosles, como compañeros que son, lo mismo que a cualquier otro igual.

Expliquemos que si “hay gente llevándose mucha más comida de los bancos de alimentos de la que necesita”, por supuesto sería muy censurable, pero no distinto al que defrauda a cualquier otro nivel. ¿Por qué siempre lo consideramos más grave cuando la conducta la ejecuta alguien empobrecido? Al que si bebe en la calle se le demoniza por poco cívico; no así a los ricos empresarios que desayunen cocaína en sus despachos.

El concepto de lumpen marxista es revisable hoy porque el contexto ha cambiado, y existe ya una clase media despolitizada, carente de referentes o ideales y que roba, que evade, que estafa a enormes niveles… ¿qué diferencia hay? Pues si la hay es a favor del primero, ya que resulta mucho más comprensible un desprecio al sistema establecido en una persona que lo ha perdido todo por la deriva genocida que el mismo, que en quien se beneficia a diario de éste a costa del resto. No podemos asimilar la gravedad de robar para comer y la de robar para usar un hotel de lujo. “Robar es robar”, suelen decir. Pongámonos en el lugar de quien no tiene que dar de comer a sus hijos, a ver si seguíamos todos respetando la ley y pagando en los supermercados. ¿Y ése es el lumpen? Cuando vemos a las clases dirigentes y millonarias imputadas en bloque sin pestañear, pasando mucho menos tiempo en la cárcel (o nada) que quien ha traficado con una papelina para pagarse una dosis, o robado una tarjeta para comprar leche.

Pero igual que luchamos contra este estigma, luchemos contra las ideas del que vive pendiente de cuánto cobra el vecino y si se lo merece; repitamos que si hay un porcentaje alto de extranjeros cobrando ayudas es porque muchos llegan aquí sin nada, o tienen enormes problemas para integrarse y trabajar, en muchas ocasiones por nuestra culpa. Expliquemos que si llegan refugiados, no se amenazan las escasas ayudas que se perciben aquí a nivel local, porque esa financiación sería europea y por lo tanto no se interfieren. Dialoguemos sobre ello, demos los datos reales. A nuestro cuñado, al compañero de Alborada, a la chica del cajero.

Expliquemos que la gente “de fuera” no solo no tiene en España privilegio sino que les hemos hacinado en recintos para evitar que lleguen a nuestro país, siendo un ejemplo de vergüenza nacional (es un ejemplo como otro cualquiera. Los comentarios de ese tipo se hacen en todo tipo de ambientes, pero las reacciones sobre los mismos, son obviamente distintas para unos que para otros. ¿Por qué?

Comprensivos con el entorno, pero exigentes: sólo entonces seremos compañeros de verdad y no meros repartidores de pan, mantas y cafés que en términos finales se creen en otro plano.

Obviamente es más lógico que una persona que viva en la calle sienta una distancia ya que a diario comprueba cómo decenas de personas con mejor suerte pasan a su lado sin pararse si quiera. Pero no la reforcemos. No queremos adalides de la izquierda que luego no soporten tomar un café con un sintecho, y que si lo hacen les traten con paternalismo. Creemos convivencia real, hablemos de igual a igual: compañeros, “primero los de aquí”, no. “esta chica se lo iba buscando”, no, “ese pide pero es para vino, que lo he visto yo”; no. Fuera los juicios de valor, porque cualquiera, con aciertos, errores, con adicciones o sin ellas, con conductas rectas o con picaresca ocasional, merece tener cubiertas sus necesidades básicas. Peleemos por eso, pero también por no permitir despellejar al vecino ni percibir la realidad de manera totalitaria. No permitamos algo así, ni entre nosotros, ni a ellos. Es un discurso igual de nocivo, lo pronuncie un político o el que viva en el cemento. Porque la única diferencia entre uno y otro, es el traje y la corbata.



