Las 3 claves que te convertirán en un experto en vinos

149 COMPARTIDOS Facebook Twitter

¿Te has encontrado alguna vez en la situación de tener que valorar el vino que te muestra el sumiller y no saber por dónde empezar? No te preocupes, te contamos cuáles son las 3 claves que deberías valorar a la hora de seleccionar un buen vino con las que aparentarás ser todo un experto. A partir de ahora podrás seleccionar tanto un buen vino tinto como el blanco perfecto.

1. Fíjate en su color. Este será el primer paso que debemos dar. Cuando nos sirven el vino en la copa hay que observar qué color tiene. Fíjate en su intensidad, su brillo y transparencia, características que aportan mucha información del mismo. Si tiene brillo significa que se trata de un vino fresco o joven, primer dato a tener en cuenta. En el caso de tratarse de un vino tinto, observa si tiene colores en tonos rojizos. Esto quiere decir que está en perfectas condiciones. Sin embargo, si posee un color teja o café significará que ese vino está comenzando a perder sus propiedades. En el caso de los vinos blancos, en cambio, debes buscar siempre un color oro y no marrón, pues si tiene un tono tirando a tierra o en tonos marrones significará que está comenzando a oxidarse, lo que influirá en la calidad de su sabor.

2. Huélelo. El olor es algo esencial en el mundo de los vinos que nos aportará una gran cantidad de información antes de pasar a probarlo. Es muy importante que tenga una buena intensidad. Es decir, que cuando lo alejes de la nariz aún puedas percibir su aroma. Y hazte la siguiente pregunta: ¿su aroma es sutil y elegante o por el contrario tiene un fuerte olor a alcohol? Si te sugiere lo primero estás en el buen camino.

3. Pruébalo. Un pequeño sorbo bastará para distinguir si su sabor te resulta agradable o no. Debes valorar la existencia de equilibrio entre el alcohol y la acidez, característica que permitirá que destaquen los sabores de la comida. Los vinos jóvenes suelen ser más ácidos que los de barril. Fíjate también en su tenacidad, debe existir un equilibrio entre la sensación de astringencia y aspereza. Analiza también la textura en tu boca, busca que sea amable y grato al gusto. ¿Lo percibes aterciopelado y sedoso o es áspero y desagradable? Considera también su longitud, es decir, el tiempo que los sabores y el aroma continúan en tu boca después de pasar el vino por la garganta. Cuanto más larga sea la duración de estos mejor, es una referencia de su calidad.

Y ahora, si deseas comenzar a practicar y conocer variedades y tipos de vinos puedes echar un vistazo a la siguiente web: www.beckerpina.com. Cuenta con una gran cantidad de datos y descripciones muy valiosas de diferentes tipos de vinos que te ayudarán a dar tus primeros pasos.