LLegó nuestra hora

Por Lola

El papel no se muere, lo están matando Editores y Distribuidores, unos por mirar hacía otro lado, mientras sus distribuidores nos llevan a la quiebra, las ventas bajan pero no es culpa sólo de internet, o las suscripciones,o por la ya manida crisis, en primer lugar por la mala calidad de la información, no venden noticias, venden folletines baratos propagandísticos, no escuchan, están demasiado ocupados en salvar sus propios intereses que escuhcar el mensaje claro que les envía el lector, PRENSA LIBRE y de CALIDAD, y el segundo factor importante, es que se quedan sin Puntos de Venta, gracias al MONOPOLIO de la DISTRIBUCIÓN de PRENSA NACIONAL y REVISTAS.

Estaba siendo un camino largo, estaba siendo un camino de poco compañerismo, de intereses propios, de individualismo, ante un ABUSO atroz, sin piedad de un Monopolio que sólo le interesa SU beneficio, un beneficio que nos lo quitan de la piel a tiras a los kiosqueros, llevándonos a la quiebra, al cierre de nuestros negocios.

Pero eso esta cambiando, hemos avanzado, hemos dado un paso de gigante, gracias a la inciativa del BNG (Bloque Nacionalista Galego) ellos nos han escuchado, ellos han visto nuestra situación real, y ellos han tomado la inciativa de hacer un ante proyecto de Ley para la regualrización de este sector, abandonado, ninguneado, desde la última Normativa del año 1972.

No dan crédito a lo que ven, mercancía pagada por adelantado, abonan cuando quieren y como quieren, no poder pedir las cantidades que necesitas, o lo que quieres vender, unas fianzas abusivas, 4000€ la distribuidora de revistas, 4000€ la distribuidora de prensa nacional, aquí en Galicia, eso si, sino puedes hacer frente a un pago de esas facturas escandalosas te cortan el servicio, o sea, no recibes tu mercancía hasta pagarla, 30€ semanales a cada una, dependiendo de la distribuidora, la provincia o la zona de donde seas, puedes llegar a 45€ semanales, eso que ellos llaman TRABAJOS AUXILIARES o GESTION DE SERVICIO, o sea, portes de toda la vida, en ello se llevan nuestra ganancia, podemos llegar a pagar hasta 5000€ anuales.

No vamos a bajar la guardia, vamos a llegar hasta el final, porque queremos vivir con dignidad de nuestro trabajo, porque estamos defendiendo nuestro pan,queremos dejar de ser los ninguneados, los invisibles.



