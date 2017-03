Luca Chao: “O PP só se acorda de falar de Pacto Educativo agora que a maioría parlamentaria non lle dá para pasar o rodillo”

324 COMPARTIDOS Facebook Twitter

“Só tendo en conta as cifras do ministerio, a aplicación das políticas de austeridade coas perniciosas taxas de reposición levouse por diante a algo máis de 1200 docentes en Galicia dende o inicio da crise, pecháronse centenares de aulas públicas, empobreceuse ao profesorado con recortes salariais e conxelacións, desatendeuse a atención de necesidades específicas, subíronse as ratios de alumnado por aula, e un longo etcétera de medidas que redundan, por moito que o neguen, de xeito directo sobre a calidade do ensino público”. Esta tarde a voceira de Educación de En Marea no Parlamento de Galicia, Luca Chao participo na mesa redonda “O pacto educativo: ideas para unha nova escola”, organizada polo Sindicato de Traballadoras de Ensino de Galicia (STEG) na Deputación provincial de Lugo.

Na palestra, a deputada de En Marea tamén alertou da ansia privatizadora do goberno do Partido Popular “que leva anos apostando decididamente por privilexiar os centros privados subvencionados a costa de abandonar o público”. De feito, nos últimos anos cinco anos pecharon case 360 unidades no público e só se abriron 222 entre a privada e a concertada, de tal xeito que o gasto educativo das familias medrou, dende o inicio da crise, nun 30%.

Sobre o Pacto Educativo, Luca Chao sinalou que “o PP fala de pactos agora que a maioría parlamentaria non lle dá para pasar o rodillo e faino para desprazar o foco de atención da aplicación que se está facendo da LOMCE”. En Marea defende un pacto educativo “que conte co profesorado, cos sindicatos, cos estudantes e coas familias, non unha lei educativa susceptible de modificarse na seguinte lexislatura.

Tal e como recollía no seu programa, En Marea traballa por unha Lei de Educación galega “que faga efectivas as amplas competencias que temos en materia educativa, que se adapte á nosa realidade sociocultural e evite a invasión competencial que ten feito o goberno central sobre o noso sistema educativo.Unha lei educativa galega que necesariamente irá acompañada dunha mellor interlocución na mesa sectorial de educación, coa fin de evitar as mencionadas invasións competenciais”.



