Luís Villares a Feijóo: “Cantos cartos destina o seu goberno a programas de igualdade para sensibilizar a homes coma Baltar?”

No Día Internacional da Muller, En Marea preguntoulle ao presidente da Xunta polos recursos destinados pola Xunta para sensibilizar os homes en materia de Igualdade. “Que campañas se orientaron a sensibilizar aos homes para compremeterense coa igualdade nos coidados das crianzas?” preguntou o voceiro parlamentario Luís Villares. “Cantos cartos investiu o Goberno galego en programas de igualdade para convencer e facerlle entender a Baltar que o que fixo está mal?”, reiterou na segunda intervención.

Villares denunciou a fenda salarial do 22% en Galicia que fai que un home gañe en nove meses e medio o que unha muller percibe nun ano enteiro. “Para rematar con esa situación as medidas legais non abondan, é preciso reforzar no eido laboral a inspección e a sensibilización á poboación masculina no ámbito da empresa”, sinalou o voceiro parlamentario.

A corresponsabilidade social e familiar foi outro dos eixos reivindicativos da intervención de En Marea, que entende que unha sociedade non será igualitaria mentres non se corrixan datos coma o de que só un 2.5% dos homes galegos pide o permiso para o coidado dos seus fillos e fillas,

O voceiro de En Marea no Parlamento tamén preguntou polos efectivos da Consellería e o Ministerio de Interior para evitar máis mortes de mulleres pola violencia machista. “A resposta é cero, e isto indígnanos porque estamos gobernadas por homes que non protexen as mulleres”.

Tan só o 2.5% da poboación feminina ocupada de Galicia están en postos de dirección no sector privado, só hai un 20% de catedráticas na Universidade e un 25% de mulleres dad dirección de equipos de investigación. “As mulleres galegas están paradas e preparadas, nunha furna de cristal feminina, para quen non manden”, denunciou Luís Villares.

O presidente da Xunta limitouse a enumerar frases de sesgo machista supostamente pronunciadas por dirixentes políticos de Podemos estatal e, no canto de responder ás preguntas, dixo que En Marea non ten para el ningunha autoridade despois desta sesión de control.



